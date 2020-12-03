Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину

Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.
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