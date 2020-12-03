 Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.12.2020

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Россия

Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину

Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина - уволенный глава Роснано Анатолий Чубайс: Ну и как вы меня уволите?, Ведь я - скрепа!.

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