Российские силовики проверяют информацию о тайных счетах Чубайса

Российские силовики проверяют информацию о тайных европейских счетах бывшего главы "Роснано" и экс-помощника президента РФ Анатолия Чубайса, покинувшего Россию, сообщило в субботу, 28 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов. В интересах следствия источники не уточнили, в каких именно банках "могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем".

23 марта поступили сообщения о том, что Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента, ушел со своего поста и уехал из России. По данным источников агентства РБК, Чубайс перебрался в Стамбул, но "собирался вернуться" в Россию. Позднее в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Как стало известно, Анатолий Чубайс покинул также совет директоров АФК "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

Чубайс находится в Европе

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. "Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", - сказал Песков.

По сведениям РБК, новый глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме новый глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Куликов также сообщил о невыплате "Роснано" в 2017-2018 годах дивидендов правительству России на 1,1 млрд руб.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как Владимир Путин теперь российским газом торгует Россия с 1 апреля предлагает свой газ "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.

Российская политика в карикатурах Стол Путина - ты просто космос! Владимир Путин 15 февраля принял в Москве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Длина переговорных возможностей президента РФ впечатлила, похоже, не только Сергея Елкина, но и самого хозяина Кремля.

Российская политика в карикатурах Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.

Российская политика в карикатурах Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Переговоры России и США - на зависть Тяни-Толкаю Москва и Вашингтон далеки от компромисса в переговорах по вопросам безопасности. После нескольких встреч представителей России и США прогресса нет, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Как Путин отмечает год Навального в тюрьме Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками? Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.

Российская политика в карикатурах Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса? Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ? Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.

Российская политика в карикатурах Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было. Автор: Сергей Елкин

