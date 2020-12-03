Что общего у Анатолия Чубайса и Остапа Бендера?

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Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. По сообщениям СМИ, он улетел из России в Стамбул. Персонаж Ильфа и Петрова одобрил бы такой выбор.
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