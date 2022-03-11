 К чему приведет национализация активов иностранных компаний, ушедших из РФ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2022

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Россия

К чему приведет национализация активов иностранных компаний, ушедших из РФ

Власти России сообщили о планах принудительного банкротства иностранных фирм, ушедших из РФ. Последствия этого будут разрушительны для российской экономики, считают немецкие эксперты.

Закрытый магазин в Москве

Apple, McDonald's, Mercedes-Benz, IKEA, Volkswagen… Список иностранных компаний, из-за российского вторжения в Украину объявивших о полном или частичном сворачивании бизнеса в России или его приостановке, продолжает расти. На момент этой публикации таких фирм уже около 400, подсчитали специалисты Йельского университета в США. Закрылись рестораны, бутики, остановились некоторые виды импортных поставок.

Принудительное банкротство для ушедших из РФ компаний

В ответ представители российских властей заговорили о национализации имущества иностранных компаний в РФ. Как более корректно выразились в российском Минфине, речь идет о разработке механизма ускоренного банкротства для ушедших из РФ компаний, имеющих более 25% иностранного участия в капитале. Такой радиальный шаг даже в России приветствуют далеко не все. Как заявил российский миллиардер Владимир Потанин, это "вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год", и приведет к "глобальному отсутствию доверия к России со стороны инвесторов".

Один McDonald's дает в России работу более 62 тысячам человек

Один McDonald's дает в России работу более 62 тысячам человек

Тем не менее в Генпрокуратуре РФ уже сообщили, что проследят за иностранными компаниями, особенно на предмет соблюдения трудовых договоров и защиты прав работников. Их число действительно существенно: так, только один McDonald's дает в России работу более 62 тысячам человек. Однако аргументация Генпрокуратуры вызывает большие вопросы - если учесть, что большинство иностранных фирм сообщили о том, что в первые время продолжат выплаты зарплат сотрудникам по договорам.

Арест российского имущества за рубежом?

Ответ не заставил себя долго ждать. "Любое незаконное решение России по захвату активов иностранных компаний неизбежно приведет к еще более болезненным экономическим последствиям для РФ", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Во всяком случае это приведет Россию в международные суды в качестве ответчика, соглашается Марк Бунгенберг (Marc Bungenberg), эксперт по экономическому праву в Университете Саара.

Дженнифер Псаки

Дженнифер Псаки

"Россия наверняка будет указывать на особые обстоятельства и называть эту экспроприацию обоснованной, - полагает Бунгенберг. - Но на данный момент я не вижу под этим утверждением никаких законных оснований. Каждое предприятие имеет право свободно решать, оставаться ли ему в стране или прекращать деятельность".

Ну а когда суд встанет на сторону иностранных компаний и потребует от России выплаты компенсаций - что тогда? Будет ли Москва платить? Получить деньги будет непросто, замечает Бунгенберг. По его словам, будут запущены исполнительные производства, в рамках которых начнется идентификация и арест имущества российского государства за рубежом.

Что делать с конфискованными активами?

Еще более неясным представляется для экспертов вопрос, что же Россия будет делать с конфискованными активами - от магазинов до производственных мощностей и ферм. Западные ритейловые сети - Zara, H&M или IKEA - действительно вели активную торговлю в РФ, но большая часть их продукции поставлялась на российский рынок из-за границы. "Это все был импорт, - напоминает Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz), эксперт по России и профессор экономики в Университете Бремена. - Магазины будут просто стоять пустыми. Это не имеет никакого смысла".

Делегация из Германии празднует в ноябре 2013 года выпуск 700 000 автомобилей на заводе VW в Калуге

Делегация из Германии празднует в ноябре 2013 года выпуск 700 000 автомобилей на заводе VW в Калуге

Что может работать в краткосрочной перспективе, так это производство продуктов питания, считает Рохлиц, указывая в качестве примера на международные компании, производящие в РФ молочные продукты. Их национализировать просто, говорит он.

Намного сложнее перенять и заменить работу Volkswagen, Toyota или Renault, которым потребовались годы для наладки производственных цепочек в России. Ведь большинство комплектующих для автомобилей поступало из-за границы. В случае многолетних санкций Россия наверняка попытается переориентироваться на поставки комплектующих из Китая. "Вероятно, они и смогут производить машины из китайских деталей для отечественного рынка, - говорит Рохлиц. - Но не на экспорт, потому что эти автомобили, скорее всего, будут неконкурентны на мировом рынке".

По мнению эксперта, на этот раз санкции фундаментально подорвали конкурентоспособность российской экономики - и это удар намного больший, чем сейчас кажется властям и жителям России. "Если экспроприировать активы иностранных компаний сегодня, то в будущем, если санкции отменят и будет предпринята попытка вновь построить российскую экономику, иностранные компании дважды подумают, прежде чем возвращаться на российский рынок", - заключает профессор экономики Рохлиц.

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    Автор: Николай Пермяков


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