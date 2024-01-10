Навальный впервые выступил по видеосвязи из колонии на Ямале

Алексей Навальный, которого в конце 2023 года этапировали в колонию за полярным кругом, был подключен к заседанию суда впервые с начала декабря.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был впервые подключен по видеосвязи к судебному заседанию из колонии особого режима на Ямале, в которую его этапировали в конце 2023 года. "Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке - так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь - я очень рад вас видеть", - иронично заявил Навальный в среду, 10 декабря, на заседании Ковровского городского суда Владимирской области.

По просьбе оппозиционера судья Кирилл Никифоров, рассматривающий его иск к ИК-6, объявил перерыв на пять минут для общения политика с адвокатом, передает корреспондент "Медиазоны".

Навального перевели в колонию за полярным кругом

До этапирования в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе Алексей Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. В начале декабря соратники Навального потеряли с ним связь почти на три недели. О местонахождении оппозиционера не было известно вплоть до 25 декабря, когда появилась информация, что он этапирован в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

9 января Навальный опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что находится в ШИЗО в ямальской колонии. "Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут мурыжить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". 7 суток ШИЗО", - рассказал политик.

Уголовное преследование Навального в РФ

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

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