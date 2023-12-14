Здоровье политзаключенных в России под угрозой
Перенесенный туберкулез, полиневропатия, целиакия, биполярное расстройство, подозрение на онкологию… Это неполный список заболеваний, которыми страдают Алексей Горинов, Саша Скочиленко, Игорь Барышников, Владимир Кара-Мурза и другие российские политзаключенные, приговоренные по статьям за "фейки" об армии РФ и "госзимену". Известно также как минимум о двух смертях крымских политзаключенных в российских тюрьмах "из-за плохого состояния здоровья". Врачи и правозащитники в России выступают за освобождение "узников совести" или, по крайней мере, оказание им надлежащей медицинской помощи.
Самое опасное состояние у Алексея Горинова
В наиболее тяжелом состоянии находится Алексей Горинов - первый осужденный по статье за "фейки" об армии РФ. Его приговорили в 2022 году к 7 годам тюрьмы. В этом году в отношении Горинова возбудили новое уголовное дело - "об оправдании терроризма" (срок от двух до пяти лет). Поводом стали его разговоры с другими заключенными.
Накануне очередного заседания суда, 5 декабря, Горинов рассказал о своем тяжелом состоянии: у него кашель и высокая температура. Несмотря на это, тюремное начальство каждый день привлекает его к уборке улицы от снега, а из всей медицинской помощи ему предлагают только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорится о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова.
В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорится в открытом письме, под которым подписались более 300 российских врачей.
В начале 2023 года аналогичное открытое письмо было опубликовано в защиту Алексея Навального, когда оппозиционер заболел гриппом и ему отказывали в медицинской помощи. Тогда свои подписи поставили около тысячи врачей. В результате политику дали антибиотики и "две кружки горячей воды".
В ноябре этого года больше 400 российских врачей призвали немедленно освободить из-под стражи художницу Сашу Скочиленко, у которой множество заболеваний: целиакия, врожденный порок сердца, биполярное расстройство, ПТСР и кисты в обоих яичниках. Содержание в колонии с такими диагнозами может стать угрозой для ее жизни, подчеркивали медики. Несмотря на этот публичный призыв, Скочиленко приговорили к 7 годам колонии.
Ванюков: Надежды на гуманность Путина нет
Один из авторов открытых писем - сосудистый хирург и экс-заведующий рентгенохирургии 52-й московской больницы Александр Ванюков, покинувший Россию после начала большой войны России против Украины.
Он признает, что обращения к Владимиру Путину носят формальный характер. Особой надежды на гуманность президента у Ванюкова нет: "Обращаться к Владимиру Владимировичу омерзительно вне зависимости от формы обращения. Тем не менее письмо, подписанное врачами, выбило Алексею Навальному короткую передышку и два стакана кипятка".
В остальных случаях письма пока не дали заметного эффекта, соглашается он, но другого варианта оказания помощи в нынешней ситуации пока не видит. Сейчас Ванюков вместе с коллегами размышляет над более эффективным механизмом. "Это важно, особенно накануне возможной амнистии. Если получится, то нам удастся вытянуть из тюрем некоторых политзаключенных", - сказал он в беседе с DW.
Адвокаты бессильны в политических процессах
Российские суды все чаще отказываются учитывать состояние здоровья обвиняемого, если дело носит политический характер, говорит адвокат, участвовавший во множестве громких политических дел в России (он попросил не называть его имя).
Юрист привел в пример кейсы, в которых есть достаточно оснований для освобождения и смягчения приговора. В пример он привел дело Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за "госизмену". Суд вынес такой суровый приговор, несмотря на диагноз Кара-Мурзы - полиневропатия, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
Еще одно дело - политического активиста из Калининградской области Игоря Барышникова, которого приговорили к 7,5 годам колонии за "фейки" об армии. У Барышникова подозрение на онкологию, в животе установлен катетер для выведения мочи в специальный мешочек на поясе.
У 62-летнего петербургского публициста Евгения Бестужева, которого приговорили к 5,5 годам за "фейки", гипертоническая хроническая болезнь 3 стадии. Чаще всего суды указывают на наличие возможности получать лечение в исправительных колониях, говорит юрист, но "по факту, возможности тюремных врачей очень скудные и часто не отвечают реальным потребностям".
До февраля 2022 года инструменты правозащитной деятельности изредка еще работали, говорит глава движения "За права человека" Лев Пономарев. Формально в стране остаются правозащитные органы - омбудсмен и совет по правам человека при президенте России - но де-факто они перестали работать, говорит он: "Сейчас никаких инструментов фактически нет, потому что многие правозащитники настроены антивоенно, а большинство чиновников опасаются вступать в диалог с нами из-за возможных репрессий".
Смерти среди политзаключенных
Самым громким случаем гибели политзаключенного из-за неоказания медицинской помощи остается смерть юриста и аудитора Сергея Магнитского. В 2008 году он публично обвинил высокопоставленных сотрудников МВД России в коррупции на сумму 5,4 млрд рублей.
Магницкого почти сразу арестовали по подозрению в неуплате налогов, а в 2009 году он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Европейский суд по правам человека признал, что Сергей Магницкий умер из-за неоказания ему медицинской помощи - по официальной версии российских властей, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
В феврале 2023 года в российских тюрьмах скончались крымские политзаключенные Джемиль Гафаров и Константин Ширинг, приговоренные к 12 и 13 годам лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".
Суд отказался смягчить приговоры, несмотря на критическое состояние здоровья и установленную инвалидность подсудимых. Например, Газиев в СИЗО перенес микроинсульт, у него были проблемы с давлением, боли, страдал хронической гипертонией. У 60-летнего Джемиля Гафарова была 2-я группа инвалидности из-за хронической почечной недостаточности и связанные с этим болезни сердца.
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