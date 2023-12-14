Здоровье политзаключенных в России под угрозой

Наиболее тревожное состояние у 62-летнего Алексея Горинова, бывшего мундепа и политзаключенного. У него высокая температура и бронхит на фоне хронической болезни легких. Но госпитализировать его отказываются.

Перенесенный туберкулез, полиневропатия, целиакия, биполярное расстройство, подозрение на онкологию… Это неполный список заболеваний, которыми страдают Алексей Горинов, Саша Скочиленко, Игорь Барышников, Владимир Кара-Мурза и другие российские политзаключенные, приговоренные по статьям за "фейки" об армии РФ и "госзимену". Известно также как минимум о двух смертях крымских политзаключенных в российских тюрьмах "из-за плохого состояния здоровья". Врачи и правозащитники в России выступают за освобождение "узников совести" или, по крайней мере, оказание им надлежащей медицинской помощи.

Самое опасное состояние у Алексея Горинова

В наиболее тяжелом состоянии находится Алексей Горинов - первый осужденный по статье за "фейки" об армии РФ. Его приговорили в 2022 году к 7 годам тюрьмы. В этом году в отношении Горинова возбудили новое уголовное дело - "об оправдании терроризма" (срок от двух до пяти лет). Поводом стали его разговоры с другими заключенными.

Алексей Горинов в суде Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Накануне очередного заседания суда, 5 декабря, Горинов рассказал о своем тяжелом состоянии: у него кашель и высокая температура. Несмотря на это, тюремное начальство каждый день привлекает его к уборке улицы от снега, а из всей медицинской помощи ему предлагают только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорится о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорится в открытом письме, под которым подписались более 300 российских врачей.

В начале 2023 года аналогичное открытое письмо было опубликовано в защиту Алексея Навального, когда оппозиционер заболел гриппом и ему отказывали в медицинской помощи. Тогда свои подписи поставили около тысячи врачей. В результате политику дали антибиотики и "две кружки горячей воды".

В ноябре этого года больше 400 российских врачей призвали немедленно освободить из-под стражи художницу Сашу Скочиленко, у которой множество заболеваний: целиакия, врожденный порок сердца, биполярное расстройство, ПТСР и кисты в обоих яичниках. Содержание в колонии с такими диагнозами может стать угрозой для ее жизни, подчеркивали медики. Несмотря на этот публичный призыв, Скочиленко приговорили к 7 годам колонии.

Ванюков: Надежды на гуманность Путина нет

Один из авторов открытых писем - сосудистый хирург и экс-заведующий рентгенохирургии 52-й московской больницы Александр Ванюков, покинувший Россию после начала большой войны России против Украины.

Навальный за решеткой в суде Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Он признает, что обращения к Владимиру Путину носят формальный характер. Особой надежды на гуманность президента у Ванюкова нет: "Обращаться к Владимиру Владимировичу омерзительно вне зависимости от формы обращения. Тем не менее письмо, подписанное врачами, выбило Алексею Навальному короткую передышку и два стакана кипятка".

В остальных случаях письма пока не дали заметного эффекта, соглашается он, но другого варианта оказания помощи в нынешней ситуации пока не видит. Сейчас Ванюков вместе с коллегами размышляет над более эффективным механизмом. "Это важно, особенно накануне возможной амнистии. Если получится, то нам удастся вытянуть из тюрем некоторых политзаключенных", - сказал он в беседе с DW.

Адвокаты бессильны в политических процессах

Российские суды все чаще отказываются учитывать состояние здоровья обвиняемого, если дело носит политический характер, говорит адвокат, участвовавший во множестве громких политических дел в России (он попросил не называть его имя).

Владимир Кара-Мурза Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Юрист привел в пример кейсы, в которых есть достаточно оснований для освобождения и смягчения приговора. В пример он привел дело Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за "госизмену". Суд вынес такой суровый приговор, несмотря на диагноз Кара-Мурзы - полиневропатия, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Еще одно дело - политического активиста из Калининградской области Игоря Барышникова, которого приговорили к 7,5 годам колонии за "фейки" об армии. У Барышникова подозрение на онкологию, в животе установлен катетер для выведения мочи в специальный мешочек на поясе.

У 62-летнего петербургского публициста Евгения Бестужева, которого приговорили к 5,5 годам за "фейки", гипертоническая хроническая болезнь 3 стадии. Чаще всего суды указывают на наличие возможности получать лечение в исправительных колониях, говорит юрист, но "по факту, возможности тюремных врачей очень скудные и часто не отвечают реальным потребностям".

До февраля 2022 года инструменты правозащитной деятельности изредка еще работали, говорит глава движения "За права человека" Лев Пономарев. Формально в стране остаются правозащитные органы - омбудсмен и совет по правам человека при президенте России - но де-факто они перестали работать, говорит он: "Сейчас никаких инструментов фактически нет, потому что многие правозащитники настроены антивоенно, а большинство чиновников опасаются вступать в диалог с нами из-за возможных репрессий".

Смерти среди политзаключенных

Самым громким случаем гибели политзаключенного из-за неоказания медицинской помощи остается смерть юриста и аудитора Сергея Магнитского. В 2008 году он публично обвинил высокопоставленных сотрудников МВД России в коррупции на сумму 5,4 млрд рублей.

Магницкого почти сразу арестовали по подозрению в неуплате налогов, а в 2009 году он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Европейский суд по правам человека признал, что Сергей Магницкий умер из-за неоказания ему медицинской помощи - по официальной версии российских властей, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

В феврале 2023 года в российских тюрьмах скончались крымские политзаключенные Джемиль Гафаров и Константин Ширинг, приговоренные к 12 и 13 годам лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".

Суд отказался смягчить приговоры, несмотря на критическое состояние здоровья и установленную инвалидность подсудимых. Например, Газиев в СИЗО перенес микроинсульт, у него были проблемы с давлением, боли, страдал хронической гипертонией. У 60-летнего Джемиля Гафарова была 2-я группа инвалидности из-за хронической почечной недостаточности и связанные с этим болезни сердца.

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