Врачи требуют от Путина оказать медпомощь депутату Горинову

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов отбывает наказание в колонии по статье о "фейках" о российской армии. Подписанты предупреждают, что жизнь Горинова находится под угрозой.

Более ста российских врачей различных специальностей в воскресенье, 10 декабря, обнародовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему срок по статье о "фейках" об армии России.

8 декабря адвокат, посетивший Горинова в колонии №2 в Покрове во Владимирской области, сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. "Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - писали в группе поддержки заключенного в Telegram. Сам Горинов рассказал, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать.

По словам врачей, подписавших открытое письмо к Путину , у Горинова "признаки острой дыхательной недостаточности, а также тяжелого течения инфекционного процесса". Они считают, что ему необходима "госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара, включая выявление возможной реактивации туберкулезного процесса". Врачи напомнили, что в 2016 году Горинову "ввиду обширного поражения легочной ткани проведена обширная операция: удаление доли легкого и всей плевры слева".

Нарушение Конституции РФ

Авторы письма называют состояние политика жизнеугрожающим. Они также указывают на нарушение двух пунктов ст. 41 Конституции РФ , в которых говорится, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также о том, что сокрытие чиновниками фактов и обстоятельств, опасных для жизни людей, влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Первый осужденный по статье о "фейках"

Алексей Горинов - первый осужденный в России по статье о "фейках" об армии РФ, появившейся в УК вскоре после нападения России на Украину. В июле прошлого года Горинов был приговорен к семи годам колонии за то, что во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

В прошлом месяце стало известно, что на Горинова завели дело по статье об "оправдании терроризма" из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

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