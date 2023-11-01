Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу уже в пятый раз отправили в штрафной изолятор колонии строгого режима в Омске, где он отбывает 25-летний срок лишения свободы.

Бывший председатель совета "Фонда Бориса Немцова за свободу", оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза в пятый раз подряд помещен в штрафной изолятор ИК-6 колонии строгого режима в Омске, где он сейчас отбывает 25-летний срок лишения свободы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Владимир Прохоров в среду, 1 ноября. "Ему создали реально пыточные условия", - добавил он.

По словам адвоката, Кара-Мурзе вменили уже 14 нарушений режима, вследствие чего признали его злостным нарушителем и перевели на строгие условия отбывания наказания. Адвокат приводит перечень таких "нарушений": "не застегнутая верхняя пуговица, присел на шконку, когда зашнуровывал ботинки и т.д.", утверждая, что фактически все созданы для его подзащитного искусственно.

Новое "нарушение" превзошло все предыдущие

"Но в этот раз нарушение, которое вменили Владимиру, превосходит по абсурду все предыдущие абсурдные основания для применения наказания", - сообщает адвокат Прохоров. По его данным, обычный утренний сигнал подъема в 5 утра в среду не был включен, и мимо камер заключенных прошел сотрудник колонии, стуча в двери ключом вместо сигнала. Однако двери камеры Кара-Мурзы охранник проигнорировал, таким образом его не разбудив.

"Ровно в 05.08 дверь его камеры открыли, в камеру зашла делегация сотрудников колонии с включенной видеозаписью и зафиксировала факт "нарушения", - сообщает Прохоров. Это происшествие стало основанием для вынесения наказания оппозиционному политику в виде помещения в штрафной изолятор (ШИЗО) на еще 15 суток. Команда адвокатов готовит жалобы на условия содержания Кара-Мурзы, что вызывает у них "особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья" и незаконное применение мер взыскания.

В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про армию РФ. Поводом для преследования стало выступление оппозиционного политика перед членами Палаты представителей американского штата Аризона. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".

Позже на политика возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной "нежелательной в России". 17 апреля 2023 года экс-председателя совета "Фонда Бориса Немцова за свободу" приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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