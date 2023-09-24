Владимира Кара-Мурзу отправили в ШИЗО в колонии Омска

Оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, приговоренный к длительному заключению за "государственную измену", прибыл в колонию строгого режима №6 в Омске и сразу помещен в штрафной изолятор, сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Этапирование заняло около трех недель, а по пути Кара-Мурза провел по несколько дней в самарском СИЗО-1 и омском СИЗО-1, а также по несколько часов в пензенском и челябинском изоляторах, написал Прохоров в Facebook в воскресенье, 24 сентября.

"ИК-6 - это колония строгого режима для впервые осужденных, которая находится в черте самого города", - указал он далее. В письме адвокату Марии Эйсмонт Кара-Мурза сообщил, что прибыл в колонию Омска 21 сентября, где ему назначили наказание за некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска. Прохоров напомнил, что у Кара-Мурзы "после двух отравлений диагностирован тяжелый диагноз - полинейропатия", а обострение заболевания у него произошло после водворения в карцер в московском СИЗО в феврале.

Приговор Владимиру Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза был взят под стражу весной 2022 года, а в апреле 2023-го был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал политика виновным в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с "нежелательной" организацией. Защита оппозиционера обжаловала приговор, но первый апелляционный суд 31 июля оставил решение Мосгорсуда в силе. В начале сентября стало известно, что Кара-Мурза этапирован из следственного изолятора. По словам его жены Евгении, оппозиционер вывезен в неизвестном направлении в полном секретности и "перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света".

Владимир Кара-Мурза активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь был временно помещен в больницу с аналогичными симптомами. В 2022 году Кара-Мурзе были присуждены премия имени Вацлава Гавела в области прав человека и премия за мужество немецкого фонда Axel Springer Stiftung.

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