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Владимир Кара-Мурза на слушании в московском суде, февраль 2023
Владимир Кара-МурзаФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Мосгорсуд огласил приговор российскому оппозиционеру и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, с апреля 2022 года находящегося в СИЗО по обвинениям в "фейках" о ВС РФ, госизмене и деятельности "нежелательной" организации.

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Московский городской суд вынес обвинительный приговор оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе. В понедельник, 17 апреля, ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы: 7 лет - по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о госизмене.

Выступая с последним словом 10 апреля, Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". "В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор… Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется; когда черное назовут черным, а белое - белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два - это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора - узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить", - указал он.

Уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Предположительно причиной стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине. В общей сложности в отношении Кара-Мурзы были выдвинуты обвинения по трем статьям УК РФ - помимо статьи о распространении "фейков" о ВС РФ, это статьи о государственной измене и об осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия"). Сам Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Его адвокаты Мария Эйсмонт и Вадим Прохоров заявили, что считают подзащитного невиновным и попросили суд его оправдать. Процесс проходил в закрытом режиме. Дело рассматривал судья Сергей Подопригоров, являющийся фигурантом санкционного "списка Магнитского", который был принят в том числе в результате усилий Владимира Кара-Мурзы.

За время нахождения под стражей здоровье оппозиционера резко ухудшилось. По данным адвокатов, он потерял 17 килограммов, у него отнимаются обе ступни из-за диагностированной у него полинейропатии ног. 16 марта в беседе с DW адвокат Вадим Прохоров назвал состояние Кара-Мурзы следствием двух его отравлений в 2015 и 2017 годах. 10 апреля десятки российских журналистов и правозащитников обнародовали открытое письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы. В этом документе они назвали дело политика "ярким примером возвращения к сталинскому террору".

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