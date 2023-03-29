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Владимир Кара-Мурза во время заседания суда в феврале 2023 года
Владимир Кара-Мурза в суде, февраль 2023 г.Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Адвокат: У Кара-Мурзы отнимаются уже обе ступни

Евгений Жуков
18 мин. назад

По словам адвоката Владимира Кара-Мурзы, у политика отнимаются уже обе ступни. Согласно постановлению правительства, полинейропатия входит в список диагнозов, препятствующих отбыванию наказания в заключении.

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У находящегося в СИЗО российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия ног - по результатам медицинского обследования, у него отнимаются уже обе ступни, при том что еще недавно были проблемы с сосудами только одной ноги. Об этом заявил адвокат политика Вадим Прохоров, видеозапись речи которого вечером во вторник, 28 марта, опубликовало издание SOTAvision.

Прохоров напомнил, что, согласно постановлению правительства, это заболевание входит в число диагнозов, которые препятствуют отбыванию наказания в заключении. "Насколько я понимаю, это мало интересует председательствующего судью", - предположил защитник.

По его словам, несмотря на то что Кара-Мурза подал руководству следственного изолятора ходатайство о предоставлении медицинских документов, они не были выданы.

Двумя неделями ранее Вадим Прохоров сообщил DW, что состояние здоровья его подзащитного существенно ухудшилось. По мнению адвоката, развившаяся у Кара-Мурзы полинейропатия, которая выражается в снижении чувствительности и онемении нижних конечностей, стала следствием двух отравлений - в 2015 и 2017 годах. "Пребывание в следственном изоляторе в целом и в карцере (с 21 по 25 февраля 2023 года. - Ред.), в частности, обострило ситуацию", - указал защитник.

Преследование Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Судя по всему, причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

Сейчас Кара-Мурза, который, кроме российского, имеет еще и британское гражданство, проходит обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене.

Политику грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Сам он не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

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