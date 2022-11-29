Кара-Мурза получил премию фонда Axel Springer Stiftung

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза стал лауреатом премии немецкого фонда Axel Springer Stiftung, сообщает издание Bild в понедельник, 28 ноября.

Кара-Мурза, с апреля находящийся в России под арестом, получил награду за мужество. Через адвокатов он передал свою рукописную речь, а саму премию за него получила его жена Евгения Кара-Мурза. Награду вручил советский диссидент и израильский политик Натан Щаранский, пишет Bild.

Благотворительный фонд Axel Springer Stiftung находится в Берлине. Он назван в честь немецкого журналиста и издателя Акселя Шпрингера и занимается поддержкой независимых журналистов, публицистов и общественных деятелей.

В сентябре Кара-Мурза стал лауреатом Премии за права человека имени Вацлава Гавела, учрежденной Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Уголовное дело Владимира Кара-Мурзы

С апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза находится под стражей в московском СИЗО по обвинению в публичном распространении "фейков" об использовании вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Свою вину он не признает. В октябре Басманный суд Москвы продлил арест Владимира Кара-Мурзы до 12 декабря 2022 года.

В октябре стало известно, что на него завели уголовное дело о государственной измене. По версии следствия, политик якобы на протяжении многих лет оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России, получая за это 30 тысяч долларов в месяц.

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