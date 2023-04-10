Оглашение приговора Кара-Мурзе назначили на 17 апреля

В последнем слове Владимир Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". Обвинение требует приговорить политика к 25 годам лишения свободы.

Оглашение приговора оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в России по нескольким уголовным статьям, в том числе - о госизмене, было назначено Мосгорсудом на 17 апреля. Об этом сообщила в понедельник, 10 апреля, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.

В этот день политик выступил в суде с последним словом. Отрывки из него цитирует онлайн-издание "Медиазона" . Кроме прочего, Владимир Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". Полностью его выступление оказалось недоступно для журналистов, поскольку процесс шел в закрытом режиме.

В России Владимир Кара-Мурза проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене. Ему грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Политик не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Ухудшение здоровья Владимира Кара-Мурзы

16 марта в беседе с DW адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров рассказал, что состояние здоровья политика значительно ухудшилось. Диагноз Кара-Мурзы - полинейропатия нижних конечностей. Симптомы этого заболевания, которые сейчас наблюдаются у политика, - снижение чувствительности и онемение нижних конечностей, уточнил Прохоров.

По мнению адвоката, это последствие двух отравлений Владимира Кара-Мурзы - в 2015 и 2017 годах.

Письмо правозащитников в поддержку Кара-Мурзы

10 апреля десятки российских журналистов и правозащитников обнародовали открытое письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы. В этом документе они назвали дело политика "ярким примером возвращения к сталинскому террору".

"Его измена состояла в том, как настаивает прокурор, что он выступал на международных форумах с осуждением войны и преследования инакомыслящих в путинской России. Эти слова и мнения прокурором приравнены по тяжести к убийству со многими отягчающими обстоятельствами", - указали авторы.

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