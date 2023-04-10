Оглашение приговора Кара-Мурзе назначили на 17 апреля
Александра Иванова
14 мин. назад
В последнем слове Владимир Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". Обвинение требует приговорить политика к 25 годам лишения свободы.
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Оглашение приговора оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в России по нескольким уголовным статьям, в том числе - о госизмене, было назначено Мосгорсудом на 17 апреля. Об этом сообщила в понедельник, 10 апреля, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.
В этот день политик выступил в суде с последним словом. Отрывки из него цитирует онлайн-издание "Медиазона". Кроме прочего, Владимир Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". Полностью его выступление оказалось недоступно для журналистов, поскольку процесс шел в закрытом режиме.
В России Владимир Кара-Мурза проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене. Ему грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Политик не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.
Ухудшение здоровья Владимира Кара-Мурзы
16 марта в беседе с DW адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров рассказал, что состояние здоровья политика значительно ухудшилось. Диагноз Кара-Мурзы - полинейропатия нижних конечностей. Симптомы этого заболевания, которые сейчас наблюдаются у политика, - снижение чувствительности и онемение нижних конечностей, уточнил Прохоров.
По мнению адвоката, это последствие двух отравлений Владимира Кара-Мурзы - в 2015 и 2017 годах.
"Его измена состояла в том, как настаивает прокурор, что он выступал на международных форумах с осуждением войны и преследования инакомыслящих в путинской России. Эти слова и мнения прокурором приравнены по тяжести к убийству со многими отягчающими обстоятельствами", - указали авторы.
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