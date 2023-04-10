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Владимир Кара-Мурза на слушании в московском суде, февраль 2023Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

В РФ активисты требуют освободить оппозиционера Кара-Мурзу

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Российские журналисты и правозащитники выразили возмущение несправедливыми обвинениями в отношении Кара-Мурзы. В открытом письме они назвали дело политика "ярким примером возвращения к сталинскому террору".

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В России десятки правозащитников и журналистов в понедельник, 10 апреля, опубликовали открытое письмо, в котором призвали освободить известного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого прокурор потребовал приговорить к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Подписанты назвали Кара-Мурзу "настоящим российским патриотом", который с первых дней войны против Украины выступает против российской агрессии, а выдвинутое против него обвинение в государственной измене - политически мотивированным и циничным.

"Его измена состояла в том, как настаивает прокурор, что он выступал на международных форумах с осуждением войны и преследования инакомыслящих в путинской России. Эти слова и мнения прокурором приравнены по тяжести к убийству со многими отягчающими обстоятельствами", - указали авторы открытого письма.

"Возрождение сталинского террора"

"Мы видим в предъявленных и совершенно необоснованных обвинениях и в затребованном сроке яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора. Террор против инакомыслия и собственного народа стоил России многих сотен тысяч жизней в прошлом веке", - подчеркнули авторы обращения.

Подписанты выразили возмущение тем, что Кара-Мурза находится в СИЗО, несмотря на медицинские противопоказания, и лишен возможности получать полноценное лечение. (У политика диагностирована полинейропатия, которая грозит параличом ног).

"Мы требуем от российских властей, сотрудников правоохранительных органов и судей вернуться на путь правосудия. Судить убийц и преступников, а не честных и ответственных граждан, посмевших думать и говорить правду. Остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю!" - призвали авторы открытого письма, под которым поставили подписи уже почти 80 активистов.

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