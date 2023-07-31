  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Суд оставил в силе 25-летний срок для Владимира Кара-Мурзы

Сергей Куприков
7 мин. назад

Приговор оппозиционному российскому политику оставлен без изменений. Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

https://p.dw.com/p/4Ube7

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор оппозиционному политику  Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии строгого режима, сообщают российские информагентства. Заседание суда прошло в понедельник, 31 июля, в закрытом режиме, журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения.

Поддержать Кара-Мурзу пришли руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель этой же партии Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши, сообщает Telegram-канал RusNews.

Оппозиционный российский политик был арестован в апреле 2022 года. Первоначально ему вменяли в вину распространение фейков о российской армии. Затем добавилось обвинение о госизмене. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Смотрите также:

Новые свидетельства преступлений ЧВК Вагнера.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Владимир Кара-Мурза-младший о "Кремлевских темниках" и борьбе с оппонентами власти, как Навальный, Немцов, Литвиненко, Щекочихин и Политковская. И почему ФБР США не выдает свои результаты анализов самого Кара-Мурзы.
Политика21 августа 2020 г.09:04 мин.
USA Wladimir Kara-Mursa vor dem Senat in Washington

Владимир Кара-Мурза о резолюции об убийстве Немцова (14.03.2019)

Владимир Кара-Мурза о резолюции об убийстве Немцова (14.03.2019)

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза считает резолюцию США об убийстве Немцова самым конкретным документом, особенно, что касается Рамзана Кадырова. Кадыров, комментируя резолюцию, написал об антироссийских шагах и… лошадях.
Политика14 марта 2019 г.04:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ребенок смотрит из окна поезда
Трансляция

Омбудсмен: В 2022 году РФ вывезла из Украины 700 тысяч детей

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Акция солидарности с политзаключенными в Беларуси в Гданьске

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Права человека1 ч. назад
external

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Политика2 ч. назад26:01 мин.
Карикатура - в левой части карикатуры под заголовком "Было" карикатурный президент России Владимир Путин обнимает березку, в правой части под заголовком "Стало" - африканский континент.

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Политика5 ч. назад
В центре Вильнюса

Анушаускас: Мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев"

Анушаускас: Мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев"

Политика14 ч. назад
Зерноуборочный комбайн немецкого концерна Claas

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Экономика и бизнес11 мин. назад
Флаги государств-членов БРИКС

Станет ли Эфиопия новым членом БРИКС?

Станет ли Эфиопия новым членом БРИКС?

Политика5 ч. назад
На главную страницу