Адвокат Смирнов: Из закона не понять, что в РФ - госизмена

В России ФСБ решает, что является госизменой, заявил DW адвокат Евгений Смирнов. По его словам, власти видят, что население не поддерживает их политику, и ужесточением наказаний пытаются повлиять на ситуацию.

Российская Госдума во вторник, 18 апреля, сразу во втором и третьем чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание за госизмену (статья 275 УК РФ) вплоть до пожизненного заключения. Законопроект был внесен в Госдуму 7 апреля, а текст поправок появился в базе парламента лишь накануне. До сих пор наказание за госизмену - от 12 до 20 лет лишения свободы.

В интервью DW адвокат Евгений Смирнов рассказал, для чего ужесточается наказание за госизмену, как растет в РФ число фигурантов таких дел, и в пользу каких стран, по мнению властей, активно шпионят россияне. Смирнов в прошлом защищал в российских судах ряд фигурантов дел о госизмене, в том числе журналиста Ивана Сафронова, и в конце 2021 года был вынужден уехать из страны из-за угрозы преследования российскими властями.

DW: Что изменит ужесточение наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену в РФ? Станет меньше преступлений или фигуранты начнут соглашаться на сделку со следствием? Для чего это делается?

Евгений Смирнов: Второй раз с начала войны (против Украины. - Ред.) российские власти изменяют статью УК о государственной измене. В прошлый раз в июле 2022 года в нее внесли новую форму госизмены - переход на сторону противника. А сейчас нам объявляют, что изменили эту статью в части санкций - ввели наказание вплоть до пожизненного заключения.

Функцию какой-либо превенции, страха у населения - я не думаю, что это будет иметь хоть какое-то значение. Во-первых, потому что мало кому понятно в нашей стране, что такое государственная измена. Люди делают денежный перевод в Украину - это может быть госизменой. Люди выезжают в другую страну, у них в багаже могут быть найдены камуфляжные штаны - это тоже может быть расценено как госизмена.

То есть человек, сам того не подозревая, может совершить госизмену, по мнению российских правоохранительных органов. А сам закон никак не определяет эти пресловутые красные линии. Исключительно правоприменитель, ФСБ, говорит, что является госизменой, а что - нет. Понять это из закона просто невозможно.

Ужесточение наказания - это скорее реакция государства на то, что происходит в нашей стране. Государство уже давно разговаривает со своими гражданами исключительно языком уголовных статей. Другой диалог не выстраивается. Видимо, власти видят, что существует проблема - население не поддерживает проводимую ими политику. Происходит много вещей, которые не нравятся российским властям, и они хотят как-то повлиять на ситуацию, вводя наказание вплоть до пожизненного заключения по статье о госизмене.

Санкции, применяемые судами по этой статье УК, постоянно ужесточаются. Если раньше наказание ниже низшего было совершенно обыденным, то после 2014 года сроки назначали по 12-13 лет, а после 2021 года - от 15 до 20 лет. Вот Ивану Сафронову было присуждено уже 22 года лишения свободы, а Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам. Санкции идут вверх, и после принятия поправки о том, что возможно пожизненное лишение свободы, оно также будет применяться.

Это создает сложности. В первую очередь, уменьшаются шансы выйти на свободу, потому что УДО при пожизненном заключении возможно только через 25 лет отбытия наказания. Сейчас УДО возможно при отбытии двух третей назначенного наказания по статье о госизмене. И, конечно, это будет использоваться следователями как элемент давления на обвиняемых, чтобы они либо сознались, либо оговорили кого-то из тех людей, на кого укажут пальцем сотрудники ФСБ.

- Растут не только сроки наказания, но и количество дел… Есть какие-то конкретные цифры?

- Статистика, которой можно оперировать, обычно запаздывает на два-три года. Именно столько времени в среднем проходит с момента возбуждения уголовного дела до вынесения приговора и публикации статистики. Но если мы обратимся к тому, что имеем, то до 2014 года в среднем было 2-3 уголовных дела в год по обвинению в госизмене. С 2014 года статистика колеблется в районе 15 уголовных дел в год. А сейчас, учитывая только известные уголовные дела, возбуждается по 20 дел в месяц. Я полагаю, что к концу 2023 года мы будем находиться на рубеже сотни уголовных дел или свыше того.

- Правда ли, что на Дальнем Востоке стали часто возбуждать дела о госизмене? Если да, то почему это происходит?

- Это сложный вопрос. Вообще, ФСБ старается монополизировать право на освещение таких уголовных дел. И всю информацию об этих делах мы узнаем из их пресс-релизов - это информация, которую они хотят нам преподнести. Вполне возможно, что последняя вспышка дел на Дальнем Востоке - это просто так преподнесенная информация Центром общественных связей ФСБ.

О некоторых уголовных делах они сообщают моментально, буквально в день задержания человека. А некоторые становятся публичными спустя месяц. И так бывает, что они группируют дела и порционно выдают в течение нескольких дней информацию о делах, возбужденных в одном регионе.

На в последнее время наблюдается статистика на расширение и на то, что такие уголовные дела стали передавать в регионы. Если раньше 90 процентов таких дел центральный аппарат ФСБ забирал в Москву на предварительное следствие, то сейчас большинство дел отданы на откуп регионам. И мы видим, что в некоторых регионах, например, в Северной Осетии, на Дальнем Востоке, в Москве очень много дел о государственной измене, где региональные управления ФСБ вступили в гонку, кто из них заведет больше дел по этой статье.

- По последним новостям от ФСБ стало заметно, что за пожертвования ВСУ стали возбуждать реальные дела, хотя раньше выносили просто предупреждения. С чем это связано?

- Дела о госизмене - это в первую очередь политика. Если раньше первое, что власти сделали, - это выпустили предостережение от Генпрокуратуры: "Не отправляйте деньги в Украину, а то мы вас будем привлекать". Потом они пошли по всей стране с оперативно-розыскными мероприятиями - это когда без возбуждения уголовного дела изымают технику и проводят де-факто обыски. Видимо, это не помогло, и было принято решение - начать пугать людей уже реальными уголовными делами. Известно о трех случаях возбуждения уголовного дела за донаты ВСУ или просто в Украину.

- Говоря о странах, в пользу которых совершается госизмена, раньше можно было часто слышать, что это Китай. Сейчас есть какая-то страна-лидер?

- Думаю, что с 2014 года Украина - это страна-лидер. А на втором месте уже многие годы держится Китай. Многих людей отправили за решетку за то, что они якобы шпионили в пользу нашего стратегического партнера и чуть ли не единственного друга - Китая. Если говорить о европейских странах и США, то это единичные дела.

Смотрите также: