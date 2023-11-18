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Врачи РФ призвали Путина освободить художницу Скочиленко

Роман Сулима
18 ноября 2023 г.

Представители врачебного сообщества России написали открытое письмо президенту Путину, требуя от него немедленно освободить художницу Сашу Скочиленко приговоренную семилетнему сроку за якобы "фейки" об армии РФ.

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Художница Саша Скочиленко перед приговором
Художница Саша Скочиленко перед приговоромФото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

Российские врачи в открытом письме в четверг, 18 ноября, потребовали от президента России Владимира Путина немедленно освободить художницу Сашу Скочиленко, которую 16 ноября приговорили к семи годам колонии за антивоенную акцию в супермаркете.

Скочиленко провела уже более полутора лет в заключении, несмотря на выявленные у нее хронические заболевания: кисту в правом яичнике, ПТСР, непереносимость глютена и порок сердца. "У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши", - говорится в письме. Несмотря на это, сотрудники СИЗО уведомили суд о том, что подсудимая "может следовать этапом".

Под письмом может подписаться каждый российский врач

"На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко", - пишут российские врачи в своем послании. В обращении к Путину по имени и отчеству отсутствует традиционное слово "уважаемый". Письмо размещено в открытом доступе на Google Drive, на момент публикации под ним подписалось чуть более ста врачей.

Ранее российскими активистами был создан сайт skochilenko.ru с призывом "Свободу Саше Скочиленко!", где публикуют последние новости о деле Саши и других политзаключенных по статье о "фейках".

Художнице дали 7 лет за 5 листовок

Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля 2022 года за то, что она двенадцатью днями ранее заменила пять ценников в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров была размещена информация о действиях российской армии в Украине. Так, на одной из них значилось: "Путин врет нам с экранов телевизоров. Итог этой лжи - наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти". 

Действия Скочиленко не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день после подмены ценников на нее написала заявление в полицию 72-летняя пенсионерка Баранова, которая была в тот момент в магазине и наблюдала за девушкой.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 16 ноября, приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Сторона защиты настаивала на том, что обвинение не смогло доказать "ложность" сообщений, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствует нормам экспертной деятельности. По утверждению адвокатов, художницей двигало абсолютно человечное желание - прекратить войну.

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Свобода слова21 марта 2022 г.04:23 мин.

Письмо российских медиков с требованием освободить Сашу Скочиленко

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