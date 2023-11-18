Врачи РФ призвали Путина освободить художницу Скочиленко

Российские врачи в открытом письме в четверг, 18 ноября, потребовали от президента России Владимира Путина немедленно освободить художницу Сашу Скочиленко, которую 16 ноября приговорили к семи годам колонии за антивоенную акцию в супермаркете.

Скочиленко провела уже более полутора лет в заключении, несмотря на выявленные у нее хронические заболевания: кисту в правом яичнике, ПТСР, непереносимость глютена и порок сердца. "У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши", - говорится в письме. Несмотря на это, сотрудники СИЗО уведомили суд о том, что подсудимая "может следовать этапом".

Под письмом может подписаться каждый российский врач

"На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от вас, как от гаранта конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко", - пишут российские врачи в своем послании. В обращении к Путину по имени и отчеству отсутствует традиционное слово "уважаемый". Письмо размещено в открытом доступе на Google Drive , на момент публикации под ним подписалось чуть более ста врачей.

Ранее российскими активистами был создан сайт skochilenko.ru с призывом "Свободу Саше Скочиленко!", где публикуют последние новости о деле Саши и других политзаключенных по статье о "фейках".

Художнице дали 7 лет за 5 листовок

Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля 2022 года за то, что она двенадцатью днями ранее заменила пять ценников в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров была размещена информация о действиях российской армии в Украине. Так, на одной из них значилось: "Путин врет нам с экранов телевизоров. Итог этой лжи - наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти".

Действия Скочиленко не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день после подмены ценников на нее написала заявление в полицию 72-летняя пенсионерка Баранова, которая была в тот момент в магазине и наблюдала за девушкой.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 16 ноября, приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Сторона защиты настаивала на том, что обвинение не смогло доказать "ложность" сообщений, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствует нормам экспертной деятельности. По утверждению адвокатов, художницей двигало абсолютно человечное желание - прекратить войну.

Смотрите также: