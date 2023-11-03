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Навальный рассказал об ужасной стоматологии в колонии

Евгений Жуков
3 ноября 2023 г.

По словам Навального, стоматолог посещает исправительную колонию раз в 4 месяца. Политик добивается проведения профчистки зубов через суд - в колонии для этого нет оборудования, а за ее пределы начальство не выпускает.

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Алексей Навальный в колонии (фото из архива)
Алексей Навальный в колонии (фото из архива)Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Политик Алексей Навальный рассказал, что в колонии, где он отбывает заключение, многие осужденные вынуждены подолгу мучиться зубной болью, поскольку посещение стоматолога разрешается строго по графику - раз в четыре месяца. При этом самому Навальному, как он написал в соцсетях в пятницу, 3 ноября, не позволяют сделать профессиональную чистку зубов за свой счет, хотя это разрешено тюремными правилами.

По словам оппозиционера, он столкнулся с противоречием в заявлениях тюремных врачей и начальства колонии, которое отказывается обеспечить визит к стоматологу за пределами зоны: "Я больше года добиваюсь, чтобы меня свозили в обычную стоматологию в райцентр для процедуры за 5000 рублей. У меня огромная папка справок и разрешений. Причем тюремные стоматологи честно пишут: профчистку зубов разрешаем, и в колонии ее сделать нельзя. А колония улыбается в лицо и говорит: "Мы не против, но только в зоне. У нас есть стоматологическое кресло". Кресло есть, оборудования нет".

Чистку зубов предлагается проводить железными крючками

Навальный пытался добиться лечения через суд, но ему предложили лишь "найти стоматолога, который привезет все (оборудование. - Ред.) с собой", а в районной стоматологии утверждают, что это невозможно.

Вместе с тем осужденный политик рассказал об ужасающих условиях предоставления стоматологических услуг: к примеру, по его словам, после осмотра слюну приходится сплевывать в простой пакет, который повешен на палку. Кроме того, приглашенная руководством колонии "эксперт" в суде заявила, что "чистку зубов можно провести железными крючками". "Почему в 2023 году я должен проводить чистку зубов железными крючками? - возмущается Алексей Навальный. - Кажется, причина в том, что деньги, выделенные на нормальное стоматологическое кресло, во ФСИН просто украли".

"Поэтому, хоть речь идет о 20 минутах езды автозака и часовой процедуры за 5000 рублей, я сужусь по второму кругу и собираю справки. А пакет со слюной висит на палке, олицетворяя тюремную медицину России", - резюмирует оппозиционный политик.

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