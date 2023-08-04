Комментарий: Навального освободит победа Украины

Новый приговор показал, что оппозиционер Алексей Навальный выйдет на свободу после поражения России в войне против Украины. Как быстро - зависит и от него тоже, считает Роман Гончаренко.

Портрет Навального на акции в его поддержку в Лондоне, июнь 2023 Фото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

Алексей Навальный получил новый тюремный срок - 19 лет колонии особого режима по обвинениям в экстремизме. Это не стало неожиданностью, обвинение просило 20. Приговор так же несправедлив, абсурден и политически мотивирован, как и предыдущие. Сама по себе новость пятницы, 4 августа, - циничное напоминание о находящемся уже более двух с половиной лет за решеткой самом известном на Западе российском оппозиционере. На фоне ужасов войны России против Украины о нем и других политзаключенных неоправданно забыли, вспоминая лишь в дни новых приговоров. Их судьбы напрямую зависят от исхода этой войны.

Для Навального этот приговор - рекорд, но не предел. Кремль продолжает курс на максимально жестокие, сравнимые со сталинскими сроки заключения для своих противников - вплоть до введенного недавно пожизненного заключения за госизмену. Цель очевидна - "выбить из головы мысли о противодействии" и "запугать миллионы", как справедливо пишет и сам Навальный в опубликованном накануне приговора тексте.

Навальный напрасно надеется на протест в России

В этом тексте оппозиционер остается верен себе и по-прежнему надеется на сопротивление диктаторскому режиму президента Владимира Путина внутри России. Напрасно. Опыт предыдущих лет показал, что эти надежды себя не оправдали, и пока нет оснований думать, что это быстро изменится.

Роман Гончаренко Фото: DW

Новый приговор усилил ощущение, что у Навального и других российских политзаключенных есть одна реальная надежда - победа Украины. Такие, как он, яркие политические фигуры выйдут на свободу только тогда, когда Украина победит в войне, и это вызовет смену власти в России. Возможно, не сразу. За поражением может последовать период смуты и внутреннего противостояния, но итог неизбежен - крах путинской системы.

Как быстро это произойдет, зависит и от Навального тоже. В этом ключевой момент и в чем-то парадокс. От Украины зависит свобода оппозиционера и его шанс прийти к власти в России. Многие украинцы искренне сочувствуют Навальному, но сомневаются в его взглядах. Поводы для этого были.

От критики Кремля до критики войны

Некоторые не могут простить Навальному его давнее спорное сравнение аннексированного Крыма с бутербродом, хотя он, правда, уже находясь за решеткой и через год после начала большой войны, четко выступил за возвращение полуострова Украине. За считанные дни до своего приговора оппозиционер вызвал новую волну критики, назвав "политзаключенным" Игоря Гиркина (Стрелкова) - арестованного в России ультранационалиста и осужденного в Нидерландах по делу о сбитом "Боинге" военного преступника, сыгравшего ключевую роль в разжигании войны в Донбассе.

До сих пор в высказываниях Навального и его сторонников центральным аргументом против политики Кремля остается борьба с коррупцией. В этом контексте он критикует и войну против Украины. Этим Навальный отличается от оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, получившего в том числе за свои более резкие антивоенные высказывания максимальный на тот момент срок - 25 лет.

Годами Навальный считался критиком коррупции и политики Кремля номер один и получил за это заслуженное признание. Главным критиком войны ему еще предстоит стать. Внимание к его словам и призывам поддержать Киев не ослабнет, а доверие в Украине, от которой зависит его освобождение, – возрастет.

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