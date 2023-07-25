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Навальный назвал Стрелкова политзаключенным

Даниил Сотников
29 мин. назад

Стрелков был арестован не по обвинению в настоящем преступлении, а по фиктивному и сфабрикованному делу, заявил Навальный.

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Российский политик Алексей Навальный в колонии (июнь 2023 года)
Алексей Навальный (июнь 2023 года)Фото: Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Политик Алексей Навальный назвал политзаключенным Игоря Стрелкова (Гиркина), находящегося под стражей по делу призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Заявление Навального было опубликовано в его соцсетях во вторник, 25 июля.

По мнению Навального, Стрелков был задержан незаконно. "До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным", - написал политик.

Навальный подчеркнул, что Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который "соответствует принципу независимости суда". Речь о пожизненном приговоре Стрелкову, вынесенном нидерландским судом, который признал его виновным в крушении "боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года.

"Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина", - подчеркнул Навальный.

По его словам, Стрелков "ругал людоедов за их недостаточный аппетит", давая "советы, как половчее есть людей" и "как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну". "Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", - заключил Навальный.

Определение понятия "политзаключенный" от "Мемориала"

Как отмечается в памятке на сайте правозащитного центра "Мемориал", понимание организацией термина "политзаключенный" опирается на резолюцию ПАСЕ №1900 от 2012 года. Политзаключенными "Мемориал" считает тех, "кого преследуют исключительно за реализацию своих гражданских прав, в связи с принадлежностью к национальной, религиозной или иной группе, за убеждения и взгляды". Вторая категория - это те, "кого преследуют, с одной стороны, с существенными нарушениями закона или явно избирательно, а с другой, по политическому мотиву власти"

При этом "Мемориал" подчеркивает, что исключает из числа политзаключенных лиц, "применявших насилие против личности или призывавших к насилию по признаку расы, религии, этнической принадлежности". "Это исключение, однако, не означает, что мы считаем преследование таких лиц безусловно обоснованным и законным или одобряем такое преследование", - говорится в памятке "Мемориала".

Смотрите также:

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