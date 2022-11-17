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Части фюзеляжа лайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17
Части фюзеляжа лайнера "Малайзийских авиалиний" (фото из архива)Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия не признает решение суда в Нидерландах по делу MH17

Анна Неверова
31 мин. назад

В МИД РФ заявили, что считают приговор политически мотивированным. В Киеве убеждены, что принимавшие решение об уничтожении лайнера "Малайзийских авиалиний" окажутся на скамье подсудимых.

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Россия считает приговор окружного суда Гааги по делу MH17 политически мотивированным. "Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - заявили в российском МИДе в четверг, 17 ноября. 

Осужденные россияне находятся в РФ. Они не будут выданы Нидерландам, сообщило информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в США поддержали приговор суда в Нидерландах. Глава МИД Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал это решение "важным шагом в предпринимаемых усилиях по восстановлению справедливости в отношении 298 человек, которые 17 июля 2014 года лишились жизней". 

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что наказание должны понести и заказчики, "потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям". Вынесенный приговор прокомментировали и в украинском МИДе. "Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно произойдет", - говорится в заявлении ведомства. 

Приговор суда в Нидерландах

Несколькими часами ранее окружной суд Гааги признал двоих россиян и гражданина Украины виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всем им назначено пожизненное заключение. В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вину Гиркина, Дубинского и Харченко признали доказанной. С Пулатова обвинения были сняты.

Комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом
Комплексе у аэропорта Схипхол, в котором проходил суд по делу MH17Фото: Xenia Polska/DW

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский.

Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам в общей сложности 16 миллионов евро. Если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.

Расследование по делу MH17

Катастрофа с участием Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.

В рамках судебного процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления - ЗРК "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.

Смотрите также: 

MH17: что говорят родственники погибших

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