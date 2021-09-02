Следователи просят жителей Курска поделиться любой информацией об MH17

Объединенная следственная группа (JIT) по делу о гибели сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга" MH17 разослала жителям Курска письма с просьбой поделиться любой имеющейся у них информацией о том, кто принимал участие в уничтожении лайнера. JIT также попросила очевидцев предоставить любые относящиеся к делу фото или видеоматериалы, которые могут расширить понимание того, как именно произошла трагедия, сообщил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в своем микроблоге Twitter в четверг, 2 сентября.

По данным международной следственной группы, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", из которого в 2014 году был сбит MH17. Пассажирский "Боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек - граждане десяти стран.

Объединенная следственная группа

Для уголовного расследования была создана Объединенная следственная группа. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия в нее не вошла, поскольку с самого начала имелись подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии.

В июне 2019 года было объявлено, что JIT установила четырех подозреваемых в причастности к трагедии - это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставной полковник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин, его заместитель, командир разведгруппы и генерал-майор Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", его заместитель полковник Олег Пулатов, а также полевой командир и гражданин Украины Леонид Харченко.

В середине ноября 2019 года JIT обнародовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие сепаратистам переправлялось по каналам ФСБ и ГРУ. Москва всегда отрицала свою причастность к гибели MH17.

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