Суд по сбитому "Боингу": Родственники хотят знать, кто нажал кнопку

На этот раз они встретятся в интернете. Из-за очередной вспышки коронавируса в Нидерландах родственники 298 погибших на борту рейса MH17 в субботу, 17 июля, не соберутся в очередную годовщину у мемориала в аэропорту Амстердама, рассказал DW Пит Плуг, глава фонда жертв катастрофы. Семь лет назад "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", летевший в Куала-Лумпур, рухнул на Донбассе. Плуг потерял тогда троих - старшего брата, невестку и племянника.
Пит Плуг
Возможность личной встречи у него и других будет уже осенью. На процессе в окружном суде Гааги ожидается, пожалуй, самая эмоциональная часть - выступления около 80 родственников погибших. "Родственники расскажут суду о том, как катастрофа рейса MH17 и потеря близких отразилась на их личной жизни", - говорит Пит Плуг. Похожий момент был в начале процесса, когда были зачитаны имена всех погибших. По словам Плуга, родственники также могут высказаться о ходе процесса и о возможной мере наказания. Сам он планирует обратиться к суду в ноябре, когда будет завершено представление всех доказательств.
Кто и почему оказался на скамье подсудимых
Процесс против троих россиян и одного украинца в судебном комплексе "Схипхол" на окраине аэропорта Амстердама начался в марте 2020 года. Ему предшествовало почти шестилетнее международное расследование, которое пришло к выводу, что "Боинг" был сбит с территории, подконтрольной сепаратистам, ракетой из привезенного из России комплекса ПВО "Бук". Москва отрицает свою причастность к катастрофе.
Судебный комплекс "Схипхол"
На скамье подсудимых заочно находятся граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя в 2014 году "министром обороны Донецкой народной республики", его подчиненные Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие полагает, что против них собрано достаточно улик, в то время как следствие по другим возможным подозреваемым продолжается. Все четверо отрицают свою вину. Пулатов - единственный, чьи интересы представляют адвокаты.
Приговор ожидается не раньше 2022 года
С июня суд рассматривает дело по существу. Были изучены три вопроса - о том, что стало причиной катастрофы (ракета "Бук"), откуда была запущена ракета (поле рядом с поселком Первомайский, восточнее Донецка) и какую роль играли подсудимые. Незадолго до этого было выездное заседание на месте реконструкции обломков самолета, установленной на авиабазе в Нидерландах. Обвинение основывается на данных прослушки телефонов, показаниях свидетелей и других уликах. Предварительное рассмотрение сопровождалось многочисленными ходатайствами защиты Пулатова о дополнительных расследованиях, но суд отклонил большинство их них.
Реконструкция обломков сбитого "Боинга"
Сейчас процесс находится примерно в середине, поздней осенью ожидается заключительное слово обвинения, а затем - защиты. Приговор возможен не раньше конца весны, а судебные заседания расписаны до осени 2022 года. Это внушительный темп, процессы о сбитых самолетах обычно продолжаются годами. "В случае апелляции защиты все может занять еще несколько лет", - сказала в беседе с DW эксперт по международному праву, доцент Свободного университета Амстердама Марике де Хун. Суд не раз давал понять, что не хочет затягивать рассмотрение, поскольку родственники, многие из которых пожилые люди, хотят дожить до приговора.
В случае признания вины обвиненных помимо лишения свободы могут приговорить к выплатам компенсации морального ущерба родственникам. Решение об этом еще предстоит принять суду. Как пояснила Марике де Хун, около 290 родственников подали заявления на компенсацию в среднем от 40 до 50 тысяч евро за жертву. По ее словам, если подсудимые не заплатят, то эту сумму может выплатить правительство Нидерландов.
"Мы хотим знать, кто нажал кнопку"
"Я думаю, что у обвинения сильные позиции, - говорит Пит Плуг. - Материалы дела насчитывают более 60 тысяч страниц, это почти вдвое больше, чем в начале процесса. "Мы знаем, что произошло и частично - кто виноват, поскольку на скамье подсудимых только четверо", - говорит Плуг. По его словам, вопрос о причинах катастрофы пока остается открытым.
Марике де Хун
Марике де Хун отметила, что процесс идет против тех, кто, по мнению обвинения, несет ответственность за то, что "Бук" был доставлен, и что из него был произведен выстрел. По ее словам, для следствия не принципиально, кто нажал кнопку, а важнее "кто сделал это возможным". Иными словами, если бы четверо подсудимых, каждый на своем посту, не обратились к России за системой "Бук", чтобы сбивать украинские военные самолеты, катастрофы бы не было - так считает обвинение.
Пит Плуг говорит, что для родственников "важнее знать, кто в итоге несет ответственность за то, что был сбит "Боинг", хотя и фамилии тех людей, которые нажали кнопку, его тоже интересуют: "Мы хотим это знать и надеемся, что следствие будет продолжаться, пока не установит всех подозреваемых". Он надеется, что станут известны имена на самом верху - тех кто принимал принципиальное решение. "Судят четверых, но совершенно ясно, что систему "Бук" предоставила Россия, и в итоге, я думаю, ответственность несет российское государство, - говорит Плуг. - Очень важно, чтобы мир об этом узнал". Он напомнил, что помимо процесса в Гаагском суде против четверых причастных иск против России подан Нидерландами и Украиной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Судя по одной детали, свой вывод Пит Плуг сделал. Во время беседы по видеосвязи в кадре был виден висящий на стене у него дома рулон туалетной бумаги с изображением лица президента РФ Владимира Путина.
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
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Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
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Автор: Михаил Бушуев