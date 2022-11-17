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Участники судебного процесса по делу MH17Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS
ПолитикаЕвропа

Трое подсудимых по делу MH17 получили пожизненное заключение

Екатерина Венкина
4 мин. назад

Окружной суд Гааги вынес приговор по делу MH17. Трое подсудимых, включая одного из экс-лидеров "ДНР" Игоря Гиркина, признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, полковник Олег Пулатов оправдан.

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Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября признал гражданина Украины и двоих россиян виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всем им в качестве меры наказания назначено пожизненное заключение.

В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. В случае задержания они отправятся за решетку. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Суд также признал доказанным, что рейс МН17 был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский. Конфликт в Донбассе признан международным, причем РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой "ДНР", передают корреспонденты DW из Гааги. При этом обвиняемые Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над "ДНР", а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.

Суд решил, что возмещение ущерба родственникам должно регулироваться украинским законодательством, потому что ущерб возник на территории Украины.

Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми, возможность следить за процессом имелась у любого желающего: заседания, включая оглашение приговора, транслировались в интернете.

История катастрофы MH17

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ. базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.

В суде за время процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления - ЗРК "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило суду свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.

Cмотрите также:

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