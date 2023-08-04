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Навального осудили на 19 лет

1 ч. назад

Алексей Навальный приговорен по делу об "экстремизме" к 19 годам лишения свободы. Прокуратура просила 20 лет колонии особого режима.

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Алексей Навальный за решеткой
Алексей Навальный за решеткойФото: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Московский городской суд в пятницу, 4 августа, огласил новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремизме". Он приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

19 лет - это общий срок, который предстоит провести Навальному в колонии по уже вынесенным приговорам, отмечает  "Медуза".  Ранее он был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. "Медиазона" пишет, что ему назначили лишение свободы в колонии общего режима. Сторона обвинения требовала посадить Холодного на 10 лет.

Прокуратура требовала для Навального 20 лет колонии особого режима

Алексея Навального обвиняли в семи эпизодах по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан, финансировании экстремистской деятельности, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Судебное производство по этим эпизодам началось в мае 2023 года.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального. Дело слушалось на выездных заседаниях в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по предыдущему приговору.

Судьей выступил Андрей Суворов, который рассматривал также дела топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и американского гражданина Пола Уилана, приговоренных в России к 15 и 16 годам тюрьмы соответственно по обвинениям в шпионаже.

Накануне оглашения приговора Навальный сообщил, что ожидает "большого, "сталинского" срока": "18 (лет. - Ред.) или вроде того". Главная цель такого приговора, по мнению политика, - "запугать" его сторонников и "выбить из головы мысли о противодействии".

Уголовное преследование Навального в России

Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после признания его виновным в "мошенничестве" в рамках дела "Ив Роше". Тогда политику дали 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

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