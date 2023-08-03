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Навальный о новом приговоре: Его смысл - запугать

Александра Иванова
19 мин. назад

Оппозиционер ожидает, что по новым обвинениям ему назначат около 18 лет тюрьмы, но призывает сторонников не прекращать борьбу.

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Оппозиционный политик Алексей Навальный в тюрьме, июль 2023 года
Алексей Навальный в тюрьмеФото: Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в заключении и обвиняемый по шести статьям УК РФ, в том числе о создании экстремистского сообщества и о реабилитации нацизма, рассчитывает на новый приговор со сроком "18 (лет. - Ред.) или вроде того". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Navalny.com от лица оппозиционера накануне оглашения приговора - в четверг, 3 августа.

Главной целью такого приговора, по мнению Навального, будет "запугать" его сторонников и "выбить из головы мысли о противодействии".

Об арестах критиков власти в России

"Мы точно знаем, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то власть пала бы завтра. Точно знаем, что недовольные войной, выйдя на улицу, прекратили бы ее немедленно", - пишет Навальный. "Но это все пустые мечтания. Так не работает. Кто-то должен быть первым, а им быть страшно. Россия тут не исключение, - констатирует он. - Всех перемен добиваются 10% граждан - самые активные. <…> Репрессировать (посадить, наказать, оштрафовать) даже 10% из них - это полтора миллиона человек - сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать, лишить охоты делать хоть что-то".

На этом фоне Навальный призывает "хладнокровно" относиться к арестам невиновных критиков власти в РФ, потому что "Путин не должен достичь своей цели".

Своим сторонникам и всем прочим критикам действующей власти оппозиционер предлагает после оглашения приговора ему 4 августа задуматься, что каждый из них лично может сделать для противодействия этой власти. "Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Какой бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели, если вы поняли, для чего это все, и ответили: "Я не боюсь" - ежедневным хладнокровным, пусть и небольшим, но вкладом в борьбу за свободу в России", - подчеркивает Алексей Навальный.

Уголовное преследование Навального в России

Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после признания его виновным в "мошенничестве" в рамках дела "Ив Роше". Тогда политику дали 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

Сейчас оппозиционеру вменяют в вину семь эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан, финансировании экстремистской деятельности, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Судебное производство по этим эпизодам началось в мае 2023 года.

Новый приговор Навальному Могорсуд огласит 4 августа на выездном заседании в исправительной колонии (ИК) №6 во Владимирской  области, где оппозиционер отбывает наказание. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Судьей выступит Андрей Суворов, который рассматривал также дела топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и американского гражданина Пола Уилана, приговоренных в России к 15 и 16 годам тюрьмы соответственно по обвинениям в шпионаже. Для Навального по делу об "экстремизме" прокуратура требует 20 лет особого режима.

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