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Навальный отправлен в ШИЗО до приговора об "экстремизме"

Даниил Сотников
1 ч. назад

Алексея Навального, который за год провел в ШИЗО 180 дней, вновь отправили в штрафной изолятор - до 4 августа. На этот день назначено оглашение приговора по "экстремистскому" делу.

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Портрет Алексея Навального на акции в Лондоне
Портрет Алексея Навального на акции в ЛондонеФото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок во владимирской колонии №6, уже в 17-й раз отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил его адвокат Вадим Кобзев в пятницу, 21 июля. "Буквально час назад Алексей Навальный вновь водворен в ШИЗО. Неправильно представился. 13 суток. Ровно до дня оглашения приговора", - написал Кобзев. Навальный пробудет в ШИЗО до 4 августа - на этот день намечено оглашение ему приговора по делу об "экстремизме".

Политика регулярно отправляют в ШИЗО под надуманными предлогами. В общей сложности в колонии в Мелихово, куда он был переведен летом 2022 года, политик провел в ШИЗО 180 суток и проведет еще 13.

Навальному запросили 20 лет колонии особого режима по делу об "экстремизме"

Накануне стало известно, что по итогам закрытого от СМИ и публики судебного процесса прокуратура попросила приговорить Навального по делу об "экстремизме" к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Политику вменяют в вину шесть статей Уголовного кодекса РФ: призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

В колониях особого режима предусмотрены самые строгие условия содержания. Согласно закону, в них отбывают наказание осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

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