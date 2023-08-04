Персональный политзек Путина: Реакции на приговор Навальному

Политика Алексея Навального, который уже отбывает срок в российской колонии, приговорили к еще 19 годам по делу об экстремизме. DW собрала первые реакции на приговор.

Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии №6 Владимирской области приговорил российского политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремизме". Суд был закрытым, в зал заседаний не пустили даже родственников Навального, а журналисты едва смогли расслышать приговор. По этому же делу приговорили и бывшего технического директора канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.

Еще накануне было опубликовано обращение самого Навального, который писал, что ожидает "сталинского" срока в 18-20 лет. "Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями: "Как при Сталине". Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключенными тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл - запугать. Вас, а не меня", - призвал Навальный.

Отдельно политик выделил выдержку осужденного вместе с ним Холодного. По его словам, на следствии Холодному много раз предлагали свободу в обмен на показания на всех, но он отказался. "Холодный бодр, весел, присутствия духа не теряет. А главное - понимает, зачем придуман этот процесс, но не дает себя запугать и сломить свою волю. Будьте такими же", - написал Навальный.

"Личная мелкая чудовищная месть"

"Я думаю, у всех нормальных людей ощущение, конечно, ужаса и кошмара, который нас вообще-то не покидает уже с 24 февраля 2022 года. Он бы не хотел, чтобы его приговор вызвал такое чувство - не надо бояться", - поделилась своими эмоциями после оглашения приговора cоосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова.

"Приговор демонстрирует, что надежды на то, что что-то там смягчится, вдруг кто-то что-то поймет, нет. Это еще раз доказательство того, что это за режим. И еще тут есть личная мелкая, чудовищная месть, такая вот месть, злоба, зависть к популярности, страшная ненависть", - считает Щербакова.

Для меня ничего не значит цифра, которая сегодня озвучена. Я считаю, что любой срок бесконечно долгий для человека, который не совершал никакого преступления", - сказал в эфире "Популярной политики" брат Навального Олег.

"Насколько Навального боятся российские власти"

Соратники Навального подчеркивают: политика впервые открыто судили за политическую деятельность, с чем, по их мнению, и связана закрытость процесса и его замалчивание пропагандой. Соглашаются с такой оценкой и в бундестаге. "Этим уголовным процессом, в котором Алексей Навальный впервые открыто обвиняется в своей политической деятельности, российские власти признают, что борьба Навального с вездесущей коррупцией в России является бельмом на глазу. Его дело не должно быть забыто и снято с повестки дня, потому что публичность - это единственное, что защищает его жизнь в данный момент", - заявила глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt).

ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Навальный вызывает страх у этого режима. Навальный вызывает ужасный страх и лично у Путина - даже тем, что он сидит в тюрьме, и поэтому - приговор, и поэтому - условия ухудшаются", - уверена Щербакова.

О страхе Кремля перед Навальным заявили и в Евросоюзе, где осудили приговор и вновь призвали освободить политика. "Это яркое свидетельство того, что российскую правовую систему продолжают использовать против Навального. Это также показывает, насколько его боятся российские власти. Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российских властей и их пренебрежения правами человека своих собственных граждан", - говорится в заявлении ЕС.

Навального впервые осудили по политической статье

Политолог Екатерина Шульман связывает тот факт, что Навального решили судить именно по политической статье, в том числе с российским вторжением в Украину. "Ежели уж война, то надо отделять врагов от лоялистов каким-то понятным образом. Некоторая мысль о том, что давайте мы расскажем гражданам, что эти люди, они не просто опять же лес воровали, а они против основ замышляли, что они враги", - рассуждает Шульман.

Плакат "Свободу Навальному. Свободу России" на акции в Лондоне. 4 июня 2023 года Фото: Justin Tallis/AFP/Getty Images

По мнению журналиста Сергея Пархоменко, приговор адресован людям, которые помогали Навальному на протяжении последних лет. "Участвовали, сочувствовали, рассказывали - огромное количество людей были вовлечены в деятельность Навального. Давление переносится с тех, кто делает, на тех, кто потребляет политическую активность. Наказывают не тех, кто говорит, а кто смотрит и читает. В России происходит переход ровно к этому. Приговор "сталинский" по смыслу, адресату и задаче. Задача в том, что отпугнуть, отвратить, деморализовать людей, которые на самом деле в процессе являются пассивными лицами", - считает Пархоменко.

"Репрессии не популярны"

И сам Навальный, и сторонние наблюдатели отмечают, что очередной процесс над политиком практически не освещался в государственных СМИ. "Потому что на "простого россиянина" история произведет эффект неоднозначный. Восемнадцать лет за какой-то "экстремизм" без жертв и последствий покажутся ему очевидно несправедливыми, и он еще тайно симпатизировать начнет", - писал Навальный.

"Вопреки довольно распространенному представлению, репрессии в России непопулярны. Когда начинается государственное насилие, это не повышает ничьи рейтинги, людям это не нравится, их это беспокоит", - соглашается Шульман.

По ее мнению, этим и объясняется попытка пропаганды замолчать процесс. "Вполне рационально система эти вещи под ковер заметает. Силовиков, естественно, никто не останавливает и никто не возражает. Но знамя, как в 30-е годы, из этого не делается. И это не из гуманизма. Это из понимания, что это никому политических очков никаких не добавит", - заключает она.

Политолог Аббас Галлямов также считает, что приговор может лишь сыграть на руку Навальному, что понимают в Кремле. "Приговор помогает воздействовать на умы и сердца людей. Помогает Навальному установить эмоциональный контакт с расширяющейся аудиторией. Ему начинают сочувствовать безотносительно того, разделяют ли люди его убеждения и месседжи", - сказал Галлямов в эфире Youtube-канала "Популярная политика".

"Соревнования силовиков" по преследованию Навального

И Шульман, и Галлямов связывают все новые обвинения и сроки со стремлением других силовых ведомств поучаствовать в преследовании Навального, зная об особом отношении Путина к политику. "Имеет место какое-то соревнование ведомств, соревнование, скажем так, подсудности: кто больше напридумывает, наоткрывает и нарасследует. Действительно, все это немножко такое искусство ради искусства, потому что Алексей Навальный персональный политический заключенный действующего президента, сколько один сидит, столько и другой сидит", - заключает Шульман.

"АП не может чекистам запретить это делать, но по крайней мере АП контролирует телевизор. Не можем остановить действие, давайте хотя бы по телевизору не будем рассказывать, может какое-то количество людей не узнают, и не сможет Навальный установить эмоциональный контакт, о котором я говорил", - считает Галлямов.

"Стыдно ничего не делать"

Накануне приговора Навальный призвал сторонников продолжать действовать. "Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Какой бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели, если вы поняли, для чего это все, и ответили: "Я не боюсь", - обратился к сторонникам политик.

"Алексей Навальный выбрал для себя такую политическую тактику, я бы сказала, претерпевать, которая тоже уже не столько находится в политическом, сколько в религиозном контексте. То есть это такая христианская позиция", - говорит Шульман.

"Мне кажется, что его принятое тогда решение вернуться - это было решение совершенно судьбоносное для него, и оно означало остаться в истории. И он войдет в историю. И таких людей не так много, которые сознательно ради своих убеждений шли на такой шаг вернуться, пойти в тюрьму", - вспоминает Щербакова возвращение Навального в Москву после отравления.

"Навальный все-таки сегодня такой символ. Что он может, как он только может - он это демонстрирует своим поведением и своим примером: что есть люди, которые могут не бояться, это все-таки для людей, мне кажется, самое важное и самое главное, как бы в эти минуты действительно горько и тяжело не было", - заключает Щербакова.

Смотрите также: