Лето судов в РФ. Как власти отправляют за решетку оппонентов

11 лет колонии запросило обвинение для Вадима Останина, экс-главы штаба Навального в Барнауле. Он - один из тех оппозиционеров, которых власти России хотят лишить свободы нынешним летом.

В Барнауле 4 июля пройдет заседание на процессе по делу Вадима Останина, экс-главы местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Оно, возможно, станет заключительным. Останину, которого обвиняют в организации "экстремистского сообщества" (имеется в виду деятельность в штабе Навального), а также в работе в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, могут вынести приговор. Прокуратура запросила для него наказание в виде 11 лет колонии.

Дело Вадима Останина - одно из многих в череде судебных процессов, которые противники российских властей называют политически мотивированными. На 7,5 лет колонии 14 июня была осуждена экс-глава штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, ожидаются обвинительные приговоры по еще нескольким делам, в том числе против самого Алексея Навального, антивоенной активистки Саши Скочиленко, журналиста Сергея Михайлова и других оппозиционно настроенных россиян. DW рассказывает о подробностях этих дел, а также разбирается в том, почему власти РФ решили именно сейчас довести до конца такие расследования и судебные процессы, длящиеся в отдельных случаях не один год.

Сторонники Навального в колонии

Экс-сотрудники сети штабов Алексея Навального стали объектами уголовного преследования еще до вторжения РФ в Украину - после объявления всей сети "экстремистской организацией" в августе 2021 года начались первые задержания. В числе задержанных в конце того года глав региональных штабов оказался и Вадим Останин, руководитель штаба в Барнауле и Бийске. "Вадим спокойно занимался политикой, верил в демократию, в то, что власть должна быть сменяема. Еще в 2017 году мы разговаривали о том, что стало опасно быть противником власти, но он не боялся", - рассказывает из Барнаула DW экс-юрист местного штаба Навального Татьяна Бабич.

Алексей Навальный в камере в колонии, апрель 2023 года Фото: Yulia Morozova/REUTERS

После перевода из Москвы в барнаульское СИЗО Останин через СМИ сообщил об ужасных условиях его содержания за решеткой . По словам оппозиционера, у него отбирали лекарства, что подорвало его здоровье. Останина, как он поведал в интервью, долго держали в карцере, который представлял из себя подвал с заваленным мусором окном, без горячей воды и спального места. Камеру, по его утверждению, один раз затопило водой, а делить ее приходилось с крысами, пауками и муравьями. "О правах человека и каких-то элементарных нормах, типа освещенности помещений или количества человек в камере, в российских условиях речь не идет", - констатирует Бабич.

Рассмотрение дел, по которым проходят члены команды Навального, ускорилось в последние месяцы. "Когда Вадима сюда перевели, быстро начался судебный процесс. Вадима начали каждый день приводить в зал суда. Я помню такие ситуации, когда у него были боли в спине и ему вызывали скорую прямо в суд, но все равно на следующий день обратно везли туда. Никаких поблажек на тот момент не делалось", - подчеркивает Татьяна Бабич. По ее выражению, рассмотрение дела резко ускорилось: "Не знаю, зачем это нужно".

"Режим окончательно докручивает гайки"

Вадим Прохоров, адвокат оппозиционеров Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, которых правозащитники признали политзаключенными, предполагает, что обвинение не старалось сознательно придерживать политически мотивированные дела, однако однозначно изменило подход к судебным процессам, проходящим сейчас.

"Первые политические дела были для Кремля такими пилотными, суды зачастую старались рассматривать их с космической скоростью. Например, дело Алексея Горинова (муниципальные депутат в Москве, получил 7 лет по статье "о фейках" про армию РФ. - Ред.). А дальше уже скопилось некоторое количество дел, которые можно рассматривать по шаблону, таким образом режим окончательно докручивает гайки", - рассуждает в интервью DW Прохоров. По его оценке, реакция на показательные дела его клиентов продемонстрировала пассивность общества в конфликте с репрессивной машиной государства.

Иван Павлов Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Между тем в данный момент в закрытом режиме рассматривается очередное дело дело самого Алексея Навального, которому на этот раз, среди прочего, инкриминируют создание "экстремистской организации" (обвинение подразумевает под этим ФБК и сеть штабов). Политику, как подсчитали его соратники, в случае признания виновным грозит до 30 лет колонии.

В этой связи эксперты, опрошенные DW, отмечают, что в последние несколько месяцев политически мотивированные судебные процессы стали чаще проводить в РФ в закрытом режиме. Покинувший страну адвокат и основатель правозащитного объединения "Первый отдел" Иван Павлов полагает, что это делается с целью "лишний раз не будоражить общество".

Глядя на отношение к политзаключенным, можно сказать, что вырабатывается общая тактика Кремля, который старается сделать пребывание в СИЗО и колониях максимально страшным для активистов, журналистов и политиков, добавляет Павлов. "Цель - запугать всех и заставить замолчать тех, кто проявлял какое-то несогласие, подавить все антивоенные настроения, заставить подчиниться. Кремль таким образом пытается получить либо всеобщую поддержку, либо всеобщее игнорирование протеста", - пояснил в интервью DW адвокат.

Уголовное преследование активистов и журналистов

Близятся к завершению и процессы по делам против петербургской художницы и активистки Саши Скочиленко, а также алтайского журналиста и издателя Сергея Михайлова. Скочиленко стала известна после того, как заменила ценники в магазине на антивоенные листовки. Как и Останин, она сообщала, что столкнулась с проблемами со здоровьем после попадания в СИЗО в Санкт-Петербурге, где находится с 13 апреля 2022 года. Несмотря на наличие генетической непереносимости глютена, Скочиленко несколько месяцев была вынуждена питаться как обычный заключенный, что, по ее мнению, подорвало ее здоровье.

Саша Скочиленко в зале суда Фото: Privat

Как и Скочиленко, Сергей Михайлов был задержан вскоре после начала вторжения России в Украину. В СИЗО он находится уже более 14 месяцев - за материалы его издания "Листок" о трагедии в драмтеатре Мариуполя, убийствах в Буче и еще несколько других публикаций и постов про войну в Украине. Ему инкриминируют нарушение ст. 207.3 УК РФ, более известной, как статья "о фейках" про российскую армию.

При этом Михайлов не является автором ни одного материала, касающегося войны в Украине, заверил главный редактора "Листка" Виктор Рау. Их авторство принадлежит самому Рау, который продолжает вести Telegram-канал издания и после приостановки выхода печатной версии. "Мы с Сергеем решили, что раз я не в России, безопаснее будет, если я займу эту должность. Ведь по закону за материалы, выпущенные газетой, отвечает главный редактор. Статьи о ситуации в Буче, из-за которых началось дело о "фейках", писал я", - рассказал Рау еще в апреле 2022 года .

Несмотря на то, что издатель не отвечает за редакционную политику СМИ, задержали именно Сергея Михайлова. "У нас в республике очень много недовольных его газетной деятельностью чиновников. Один из них, конечно, сенатор Владимир Полетаев (представитель Республики Алтай в Совете Федераций. - Ред.)", - рассказала DW жена Сергея Ольга Комарова.

"Репрессии будут продолжаться, пока идет война"

В день записи интервью Комарова впервые за все время заключения мужа получила свидание с ним. По ее мнению, все это делалось с целью усложнить жизнь журналиста настолько, насколько возможно. Ольга также вспомнила про историю с очками, которые она пыталась добыть для Сергея, у которого плохое зрения: "Он добивался того, чтобы ему выписали новые очки. Для этого нужно было, чтобы его осмотрел доктор. Прошлым летом его даже повезли в город, однако, когда приехали, оказалось, что врача в больнице нет. Ему показали таблицу с буквами и сказали: "Ну вот мы проверили у тебя зрение, на этом закончим".

Сохраняя веру и надежду на положительный исход дела, Ольга Комарова признается, что почти убеждена в том, что Сергея Михайлова посадят, потому что иначе такие дела не заканчиваются. С ней согласен и адвокат Иван Павлов. По его мнению, "репрессии будут продолжаться до тех пор, пока идет война (в Украине. - Ред.)".

Такой же позиции придерживается и Вадим Прохоров. Он уточняет, что политическое поле в России уже зачищено, но, несмотря на это, те немногие оппозиционеры, что остались, находятся под прицелом властей. "Остающаяся часть гражданского общества в России будет защищаться, против его представителей будут возбуждаться новые уголовные дела. Это будет продолжаться до конца войны", - заключил Прохоров.

Смотрите также: