ЕС и Берлин осудили приговор Навальному

Представители Евросоюза и германского МИДа назвали приговор Алексею Навальному явной несправедливостью. По их мнению, жесткий приговор - признак страха, который испытывает Путин перед оппозиционером.

Европейский Союз осудил решение Московского городского суда, приговорившего оппозиционера Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по совокупности обвинений, включая "экстремизм". Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в своем заявлении, которое было опубликовано в пятницу, 4 августа, отметил, что Навальный был осужден за действия, "которые представляют собой законную политическую и антикоррупционную деятельность".

"Это показывает, насколько его боятся российские власти. Господин Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российских властей и их пренебрежения правами человека в отношении своих собственных граждан", - написал Петер Стано.

Евросоюз призывает Россию выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и немедленно освободить Навального из тюрьмы. ЕС напоминает, что Россия по-прежнему обязана полностью выполнять решения ЕСПЧ, касающиеся нарушений прав человека, имевших место до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

Глава МИД ФРГ: Этот приговор - явная несправедливость

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также раскритиковала решение московского суда, назвав его "явной несправедливостью". "Путин ничего не боится больше, чем действий, направленных против войны и коррупции в защиту демократии - даже если эти действия осуществляются из тюремной камеры. Однако у него не получится заставлять замолчать критические голоса", - написала она в социальной сети "X" (бывшем Twitter).

Московский городской суд в пятницу на выездном заседании приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии "особого режима". Вместе с Навальным приговор был вынесен сотруднику его штаба Даниэлю Холодному. Сторона обвинения требовала посадить Холодного на 10 лет.

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