  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российский оппозиционер Алексей Навальный в суде (фото из архива)
Алексей Навальный в суде (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

Навальный опубликовал свою политическую платформу

Александра Иванова
1 ч. назад

Перед годовщиной начала войны в Украине находящийся в заключении оппозиционер сформулировал основные тезисы для выхода из сложившегося кризиса и развития России после заключения мира.

https://p.dw.com/p/4Nkq2

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал текст, который назвал своей политической платформой. Документ под названием "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране" был опубликован на сайте Навального в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - в понедельник, 20 февраля.

Документ состоит из трех частей. Первая из них посвящена анализу причин войны России против Украины, вторая - возможной стратегии России после ее окончания. В третьей части документа оппозиционер приводит свои доводы для ответа на вопрос: "Почему прекращение путинской агрессии - в интересах России?"

Навальный о причинах войны в Украине

Реальными причинами войны Навальный считает политические и экономические проблемы внутри России, стремление российского президента Владимира Путина "удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием": "Он (Путин. - Ред.) хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель".

По оценке Навального, сейчас Россия терпит военное положение, а призывы Кремля к переговорам - "не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий".

На сформулированный им же самим вопрос "Что делать?" Навальный отвечает так: "Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины". "Продолжать войну - это как раз истерика бессилия, а прекратить ее - сильный ход", - уверен он.

О компенсации ущерба Украине

При этом политик призывает совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Великобританией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Одним из них он считает отмену ограничений в отношении российских нефти и газа с направлением части дохода от их экспорта на компенсации Киеву после смены власти в России и окончания войны.

Размышляя о будущем своей страны, Навальный пишет: "Ключ к успеху - в понимании того, что для России и ее народа будет не просто хорошо, но еще и очень выгодно прекратить войну как можно скорее: только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту".

Наиболее перспективной формой правления для России в будущем оппозиционер считает "парламентскую республику, основанную на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости".

"Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно", - резюмирует Алексей Навальный.

Смотрите также:

ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Леонид Волков: Мы начали международную кампанию по освобождению Навального

Леонид Волков: Мы начали международную кампанию по освобождению Навального

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, рассказал в интервью DW о том, какие мероприятия запланированы в рамках международной кампании в поддержку оппозиционера. Два года назад Навальный вернулся в Россию из Германии.
Политика19 января 2023 г.10:41 мин.
external

Объявит ли ФРГ о передаче танков Киеву на встрече в Рамштайне, что произошло на подступах к Бахмуту. DW Новости (19.01.2023)

Объявит ли ФРГ о передаче танков Киеву на встрече в Рамштайне, что произошло на подступах к Бахмуту. DW Новости (19.01.2023)

Союзники Украины спорят о тяжелой технике, которая могла бы усилить оборонительный потенциал ВСУ. Самые активные переговоры ведутся накануне встречи в Рамштайне, которая запланирована на 20 января.
Политика19 января 2023 г.33:48 мин.

Политическая платформа Алексея Навального

15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране
navalny.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский

Байден в Киеве пообещал дальнейшую поддержку Украине

Политика5 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Байден в Киеве: что это для Украины и как воспримут в РФ?

Политика46 мин. назад60:36 мин.
Карикатура: Шерлок Холмс и доктор Ватсон идут по Лондону мимо кинотеатра, афиша которого рекламирует фильм "Навальный" как фильм-победитель британской кинопремии BAFTA. Ватсон спрашивает: "А что это за шум доносится оттуда?" "Это аплодисменты, Ватсон", - отвечает Холмс.

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Британская премия "Навальному", или Элементарно, Ватсон!

Политика4 ч. назад
Демонстрация протеста грузинской оппозиции (фото из архива)

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

В Грузии могут появиться свои "иноагенты": в чем причина?

Политика1 ч. назад
Немецкие танки Leopard. Фото из архива

Задержка с танками для Киева и другие итоги 361-го дня войны

Задержка с танками для Киева и другие итоги 361-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года

Мюнхенская конференция по безопасности: все трансляции DW

Мюнхенская конференция по безопасности: все трансляции DW

Конфликты19 февраля 2023 г.
Российские участники Мюнхенской конференции: Жанна Немцова, Гарри Каспаров, Ирина Щербакова, Михаил Ходорковский

Мюнхенская конференция: "Мы собираемся выиграть, бэби"

Мюнхенская конференция: "Мы собираемся выиграть, бэби"

Конфликты19 февраля 2023 г.
На главную страницу