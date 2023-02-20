Навальный опубликовал свою политическую платформу

Перед годовщиной начала войны в Украине находящийся в заключении оппозиционер сформулировал основные тезисы для выхода из сложившегося кризиса и развития России после заключения мира.

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал текст, который назвал своей политической платформой. Документ под названием "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране" был опубликован на сайте Навального в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - в понедельник, 20 февраля.

Документ состоит из трех частей. Первая из них посвящена анализу причин войны России против Украины, вторая - возможной стратегии России после ее окончания. В третьей части документа оппозиционер приводит свои доводы для ответа на вопрос: "Почему прекращение путинской агрессии - в интересах России?"

Навальный о причинах войны в Украине

Реальными причинами войны Навальный считает политические и экономические проблемы внутри России, стремление российского президента Владимира Путина "удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием": "Он (Путин. - Ред.) хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель".

По оценке Навального, сейчас Россия терпит военное положение, а призывы Кремля к переговорам - "не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий".

На сформулированный им же самим вопрос "Что делать?" Навальный отвечает так: "Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины". "Продолжать войну - это как раз истерика бессилия, а прекратить ее - сильный ход", - уверен он.

О компенсации ущерба Украине

При этом политик призывает совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Великобританией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Одним из них он считает отмену ограничений в отношении российских нефти и газа с направлением части дохода от их экспорта на компенсации Киеву после смены власти в России и окончания войны.

Размышляя о будущем своей страны, Навальный пишет: "Ключ к успеху - в понимании того, что для России и ее народа будет не просто хорошо, но еще и очень выгодно прекратить войну как можно скорее: только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту".

Наиболее перспективной формой правления для России в будущем оппозиционер считает "парламентскую республику, основанную на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости".

"Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно", - резюмирует Алексей Навальный.

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