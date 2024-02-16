ЕС обещает привлечь виновников смерти Навального к ответу

Алексея Навального медленно убивали Путин и его режим, которые сильнее всего боятся инакомыслящих в своей стране, заявили фон дер Ляйен и Боррель.

Европейский Союз сделает все возможное, чтобы привлечь российские власти и президента РФ Владимира Путина к ответственности за смерть критика Кремля Алексея Навального. "Его медленно убивали президент Путин и его режим, которые ничего не боятся так сильно, как инакомыслия среди собственного народа", - заявили в пятницу, 16 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и ее заместитель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам фон дер Ляйен, "мир потерял борца за свободу Алексея Навального".

Европейские политики заверили, что приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности российское политическое руководство и чиновников, виновных в смерти оппозиционера. Они также призвали власти РФ предоставить все факты, касающиеся смерти Алексея Навального, и "незамедлительно освободить всех остальных политических заключенных".

Власти РФ заявили о смерти Навального в колонии

Ранее в тот же день руководство управления Фсин по Ямало-Ненецкому АО сообщило, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Харпе. Его семья и соратники просят осторожно относиться к распространяемым российскими официальными источниками сообщениям и призывают дождаться сообщений от адвоката Навального, который вылетел в колонию.)ъ

Жена оппозиционера Юлия Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро", - заявила Юлия Навальная.

Смерть Алексея Навального вызвала широкий отклик во всем мире. Политики в разных странах заявляют, что потрясены этой новостью. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что критик Кремля, вероятно, "заплатил за мужество своей жизнью". По его словам, Россия "давно перестала быть демократией". "Любой, кто выступает с критикой, любой, кто отстаивает демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь, и поэтому мы все очень подавлены", - заявил канцлер ФРГ, выразив соболезнования родным и близким Навального. В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Навального "самым ярым защитником российской демократии", который "демонстрировал невероятное мужество на протяжении всей своей жизнью".

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