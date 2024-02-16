"Это убийство". Реакции в Мюнхене на смерть Навального

Опрошенные DW на Мюнхенской конференции по безопасности политики и эксперты единодушно возлагают ответственность за произошедшее на президента Путина - и призывают отказаться от любых иллюзий о нынешнем режиме в РФ.

Новость о смерти ведущего российского оппозиционного политика Алексея Навального пришла в пятницу примерно за час до открытия Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Находившаяся на конференции жена политика, Юлия Навальная, нашла в себе силы выйти на главную сцену мероприятия, признав, что "долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям". "Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте, и я уверена, что он был бы здесь, на этой сцене", - сказала она, подчеркнув, что если сообщение о смерти ее мужа правда, то "я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро."

"Навальный был убит"

В кулуарах конференции DW попросила ряд экспертов и политиков прокомментировать новость о смерти Навального. "Это чудовищно, - заявила политолог Екатерина Шульман. - В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует - эта запись была сделана за день до этого. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека, я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит, убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности и чего нельзя не видеть. Это чудовищное преступление."

Екатерина Шульман Фото: DW

Немецкий политик и депутат Европарламента Сергей Лагодинский назвал сообщение о смерти Алексея Навального "трагическим финалом того развития событий, за которыми мы наблюдали". Как подчеркнул евродепутат, "российское руководство виновно во множестве смертей - не только в России, но и в Украине, и в других регионах. И смерть Навального является еще одним подтверждением сути режима, с которым мы имеем дело в РФ".

Историк и сопредседатель Международной ассоциации "Мемориал" Ирина Щербакова заявила корреспонденту DW: "Я думаю, что это страшное преступление путинского режима… Это конечно не утешение никакое никому, но я думаю, что Навальный войдет в историю, и это будет одним из важных пунктов в списке путинских преступлений. Я не люблю оперировать символами, но конечно он - мученик, он пострадал за свободу России. Он своей жизнью доказал, что политика может быть нравственной".

"Жестокость и безжалостность путинского режима"

Схожую точку зрения высказала и Алина Полякова, глава американского Центра анализа европейской политики (CEPA): "Алексей Навальный хотел свободы для своей страны. Такова была стратегия Путина с самого начала - это убийство, это не естественная смерть, и единственным, кто несет за это ответственность, является президент Путин".

Депутат Европарламента от партии "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) указал: "Эта жестокая новость и тяжелый удар для всех тех, кто желал России будущего не во вкусе диктатора Путина. Нет никаких сомнений, что ответственность за смерть Навального лежит на российском президенте: вначале сорвалось первое покушение на жизнь оппозиционера, а теперь Путин решил сделать это частью своей избирательной кампании. Это показывает нам, каким же президентом он собирается быть. Я думаю, это четкое послание всем тем, кто все еще питает иллюзии насчет характера этого убийцы и военного преступника".

Тимоти Гартон-Эш - британский историк, директор Центра европейских исследований при колледже Святого Антония Оксфордского университета, считается одним из лучших знатоков политики и истории Восточной Европы на Западе. Как он признался DW, "я абсолютно шокирован, Навальный - это настоящий русский герой и крайне мужественный человек. Это показывает, с одной стороны, жестокость и безжалостность путинского режима, а с другой - то, что есть иная Россия".

Тимоти Гартон-Эш Фото: picture alliance/dpa/H. Kaiser

Тайминг сообщения о смерти Навального вряд ли связан с MSC

Собеседники DW не усматривают связи между временем публикации сообщения о смерти Навального и началом представительной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), традиционно собирающей множество ведущих западных политиков и экспертов. "Я далека от мысли о том, что здесь какой-то специальный тайминг, это слишком хитро, - считает Екатерина Шульман. - Я думаю, что тайминг приурочен к выборам."

Тимоти Гартон-Эш тоже не уверен, является ли выбор времени для публикации сообщения о смерти Навального посланием к мюнхенской конференции. Зато он уверен, что "это является посланием жителям России (от президента Путина. - Ред.): только попробуйте противостоять мне - и вы будете мертвы."

Опрошенные DW эксперты и политики считают, что смерть Навального должна подвигнуть Запад сделать определенные выводы. Как отметила Ирина Щербакова, "Западу нужно собраться с силами и сделать так, чтобы путинский режим не получил того, к чему он стремится. Лучший ответ на это - больше поддержки Украине".

Алина Полякова подчеркнула, что сегодня в очередной раз стала очевидна иллюзорность ожиданий, "что в отношениях с Россией можно перейти к обычному business as usual. С режимом, который убивает людей, невозможны дипломатические переговоры. Это тот месседж, который мы должны сегодня усвоить для выстраивания дальнейших действий (в отношении Москвы. - Ред.).

Антон Хофрайтер Фото: Tina Gerhäusser/DW

На тему иллюзий высказался и Райнхард Бютикофер: "Мы не должны иметь никаких иллюзий, что он (Путин. – Ред.) является нашим партнером , с которым ведут диалог. Он - враг Европы, враг свободы, враг всех тех ценностей, которые нам важны".

Тимоти Гартон-Эш указал: "Мы имеем дело с очень опасным диктатором, который сейчас ведет захватническую войну и будет в состоянии начать следующую. Нам не нужно питать по этому поводу никаких иллюзий".

Прокомментировал сообщения о смерти Алексея Навального и депутат фракции "зеленых" в германском бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter): "Это в очередной раз доказывает, что российский режим стал преступным(…) Западу наконец надо осознать, что Россия стала диктатурой, что Путин понимает только язык силы и что любые попытки умиротворения ведут только к тому, что Россия становится еще более агрессивной".

Стрим Мюнхенской конференции по безопасности с переводом на русский язык и комментариями журналистов DW по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=B8MR5gqS6Hg

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