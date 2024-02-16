Прекрасная Россия прошлого - без Навального

Путин избавился от главного символического конкурента. И ему это сойдет с рук: неготовность Запада не признавать его президентом укрепит уверенность Кремля в безнаказанности, уверен Иван Преображенский.

Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального. Его жена Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что президент Владимир Путин и его окружение понесут за это ответственность. С ней на словах солидарны и западные лидеры. Но сейчас Путин может праздновать очередную победу и кичиться своей безнаказанностью.

Кто убил Навального?

Корректность независимых медиа требует писать, что самый известный российский оппозиционер "умер". Но мало кто может усомниться в том, что Навальный был убит. Какой бы ни была реальная причина его смерти - тромб, отравление, удушение или что-то другое - умер он из-за многолетних пыточных условий заключения, отсутствия медицинской помощи и постоянного психологического давления. Его убил страх конкуренции, который не отпускал Путина - Путина, боявшегося даже называть по имени покойного оппозиционера.

Алексей Навальный умер не внезапно. Еще когда его упекли в далекую от людей глухую колонию, ходили слухи, что власти планируют его там убить. Но никто не хотел верить. Трудно поверить в то, что существуют страны или организации, которые как Северная Корея, ХАМАС или путинская Россия могут захватывать людей и годами держать их в заложниках, обменивать как имущество или просто шантажировать их жизнью.

Но жизнь показывает нам, что именно и происходит, причем все чаще. Криминальные методы становятся частью арсенала целых государств. И Алексей Навальный как раз против этого и боролся, показывая мафиозную природу путинского режима. Хотя поплатился он не только за это.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Навальный был альтернативой

Страх перед Навальным был у российской власти не случаен. Не секрет, что даже в окружении Путина могли быть люди, которые воспринимали оппозиционера как вполне вероятного следующего президента России. Для них еще несколько лет назад было важно иметь альтернативу, может быть, даже сдерживать путинские диктаторские замашки.

Все это закончилось примерно в 2020 году. Тогда Путин совершенно незаконно переписал под себя конституцию, а затем ФСБ отравила Алексея Навального. Лишь чудом оппозиционер выжил и не побоялся вернуться в Россию, где был сразу же брошен в тюрьму.

Но даже оттуда он умел влиять на внутреннюю политику своей страны. И хотя пропагандисты радостно вспоминают, что президентский рейтинг Навального очень быстро стал меньше социологической погрешностей, они привычно лгут. Оппозиционные россияне не идиоты и не рассматривают президентские перспективы заложников.

Ситуация бы могла резко измениться, если бы Алексей Навальный вышел на свободу. Этого Путин и не мог допустить. Теперь, когда Алексей мертв, российский правитель за месяц до своих псевдовыборов сможет с плохо скрываемой радостью демонстрировать всем свою безальтернативность.

Реакция на смерть Навального: возмущение вместо наказания

Наказать Путина и его окружение за очередное преступление сейчас просто некому. Российская оппозиция в эмиграции или за решеткой. Мог бы возникнуть несистемный массовый протест, как реакция на устранение Навального - ведь почти никогда нельзя предсказать, что станет в таком случае триггером. Но все же это маловероятно. Люди запуганы, а теперь многие из них испытывают шок и ощущение безысходности. Это накладывается на двухлетнюю депрессию у тех, кто уже два года живет с ощущением, что Россия совершила чудовщиное преступление, напав на Украину, но они лично не в состоянии этому помешать. Так что наиболее вероятная реакция на случившееся не протесты, а эмоциональный шок.

Западные лидеры, как водится в таких случаях, в свою очередь выражают возмущение и грозят российским властям воздаянием. Но какие у них для этого есть инструменты? Санкции против России, Путина и его окружения и так беспрецеденты. Российский правитель объявлен в розыск Международным уголовным судом.

Единственный способ отреагировать на произошедшее всерьез - прекратить признавать Владимира Путина президентом России. Незаконность его пребывания у власти очевидна, а после 17 марта станет просто ужасающей. Однако Запад не готов к такому коллективному действию. Ему надо "говорить с Путиным" и "сохранять контакты".

Прекрасная Россия прошлого

Так что Кремль сейчас никто за его преступления не накажет. Войну с Украиной Россия тоже не прекратит. И Путин, наоборот, явно демонстрирует всем, что придется с ним разговаривать про Украину - даже если они считают, что он преступник и убийца.

В самой же России сейчас резко вырастет число тех, кто решит, что "прекрасная Россия будущего" уже была и не наступит никогда. И Кремль наверняка постарается закрепить у россиян это ощущение новыми репрессиями, а возможно и мобилизацией, которые многими ожидаются после псевдовыборов.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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