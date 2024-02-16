Западные политики потрясены известием о смерти Навального

Известие о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, о которой сообщило в пятницу, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний, вызвала скорбь и негодование во всем мире.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс первым из глав иностранных государств прокомментировал это сообщение. "Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", - написал Ринкевичс в соцсети X.

Олаф Шольц и Ангела Меркель о смерти Навального

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что потрясен известием о смерти Навального. То, что Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, по словам Шольца, было очень мужественным поступком. Теперь критик Кремля, вероятно, "заплатил за это мужество своей жизнью", заявил глава правительства ФРГ на пресс-конференции в Берлине. "По крайней мере сейчас мы точно знаем", какой режим находится у власти в Москве, Россия "давно перестала быть демократией", сказал Шольц.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила в смерти Навального российское государство. "Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный, бесстрашный голос, который отстаивал свою страну, был заглушен бесчеловечными методами, - заявила Меркель. - Мои мысли - с его женой, его детьми, его друзьями и его коллегами".

Шарль Мишель: "Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал установить все факты, касающиеся смерти Алексея Навального. "Россия должна ответить на серьезные вопросы", - указал Столтенберг. Он добавил, что "глубоко опечален и обеспокоен" смертью политика. "Алексей Навальный был сильным голосом свободы и демократии в течение многих лет. НАТО и его союзники призывали к его немедленному освобождению", - сказал Йенс Столтенберг.

"Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Путин ничего не боится больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа. Мрачное напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что ответственность за эту смерть лежит на руководстве РФ. "Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается", - написал Мишель в соцсети Х.

Глава МИД Франции: "Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения"

"Самый ярый защитник российской демократии, Алексей Навальный демонстрировал невероятное мужество на протяжении всей своей жизни. Мои мысли - с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии возвращает нас к реалиям режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования родным и близким Алексея Навального, а также народу России", - говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

"В современной России свободных людей отправляют в ГУЛаг и приговаривают к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли обращены к его семье, близким и всему российскому народу", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Смерть Алексея Навального - трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию", - указала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Блинкен: Смерть Навального "подчеркнула слабость и гниль" системы Путина

"Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан указал: "Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И, учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло".

В ряде стран, в частности Германии, Чехии, Великобритании, Франции, Австрии, Польше, Грузии, Литве, Латвии и Эстонии, проходят митинги в память об Алексее Навальном.

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