"Завещал не бояться": акция памяти Навального в Берлине

Более тысячи человек собрались на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине после сообщений о смерти политика Алексея Навального в заполярной колонии особого режима в Ямало-Ненецком округе.

О чем говорили сторонники самого известного российского оппозиционера Алексея Навального в пятницу, 16 февраля, перед зданием посольства РФ в Берлине , где проходила акция памяти, и как они переживали шокирующее известие о его смерти - в репортаже DW из столицы Германии.

Стихийный мемориал памяти Навального и слезы на лицах

Одна из участниц акции памяти Алексея Навального в Берлине Фото: Andrey Shashkov/DW

Пятачок перед мрачной сталинской махиной с российским триколором - традиционное место акций "релокантов" и политэмигрантов из России. Последняя была совсем недавно - в конце января к трехлетию возвращения на родину и ареста того же Навального. Обычно такие мероприятия собирают - в зависимости от погоды - от нескольких десятков до нескольких сотен в большинстве своем давно знакомых друг с другом людей. Но в этот раз пришли как минимум более тысячи.

Мужчины и женщины, старики и молодые люди, родители с колясками, подростки… Бульвар быстро оказался полностью забитым людьми на десятки метров в обе стороны от фасада посольства. Чем больше людей собиралось по одну сторону ограды, тем быстрее гасили оставшиеся окна по другую.

У одного из фонарных столбов образовался стихийный мемориал - к нему несли цветы. Собравшиеся зажигали одной рукой свечи в стеклянных и пластиковых лампадках, второй - смахивали с лица слезы.

"Putin ist Killer", "Россия без войны"

Участники акции памяти Алексея Навального перед зданием посольства РФ в Берлине 16 февраля 2024 года Фото: Andrey Shashkov/DW

Как обычно, над толпой взвились бело-сине-белые флаги и густо поднялись листовки и самодельные плакаты - на немецком, английском, но преимущественно на русском языке. "Putin ist ein Killer" ("Путин убийца"), "Russland ohne Krieg" ("Россия без войны"), "Keine Geschäfte mit dem Mörder" ("Никаких дел с убийцей"), "STOP PUTIN", "Путина - в Гаагу", "Навальный - герой", "Свободу политзаключенным", "Он убит, но мы все еще живы. БОРИТЕСЬ!" и очень много плакатов с одной и той же надписью, разным шрифтом - "УРОДЫ"…

На бульварных скамейках устроили импровизированную сцену - поднявшаяся туда с микрофоном активистка движения Demokratia-JA Дарья Дудли первым делом напомнила, что в толпе много детей, и, как бы это ни было сложно всем особенно сегодня, попросила использовать в скандировании поменьше нецензурной лексики.

Самыми часто повторяемыми кричалками в итоге были все те же "Путин - убийца", "Путина в Гаагу" и тому подобные. Кроме Дудли выступил галерист, экс-политтехнолог и политэмигрант Марат Гельман, который провел библейские параллели между Навальным и Христом, и еще несколько активистов, в том числе от международного движения Free Navalny, которые вместе с Demokrati-JA выступили соорганизаторами акции. По бокам от них в это время участники акции дискутировали, уместен ли еще на транспарантах хэштег #FreeNavalny.

"Навальный учил нас не бояться, и мы не должны бояться"

Берлин, перед зданием посольства РФ. 16 февраля 2024 года Фото: Andrey Shashkov/DW

"Пока нет подтверждения от семьи, хоронить рано!" - объяснял журналистам координатор Free Navalny в Германии Евгений Насыров. Вокруг него столпились представители не только русскоязычных СМИ, но и их коллеги из других стран. Среди участников акции, в частности, были журналист Илья Красильщик, кинокритик Антон Долин, литературный обозреватель Анна Наринская и другие известные эмигранты, как берлинские, так и оказавшиеся в городе проездом.

Полиция эту спонтанную акцию согласовала молниеносно - и прислала более десяти автобусов для охраны. Примерно через час после начала митинга людей скопилось так много, что правоохранители на противоположной от посольства части бульвара перекрыли и его проезжую часть. А на прилегающей, наоборот, стали выставлять дополнительные заграждения.

В целом надежды Евгения на то, что информация о смерти Алексея Навального может оказаться ошибкой, в толпе разделяли, кажется, немногие - чаще были слышны обрывки разговоров с фразами вроде "Ну все, сегодня день, когда я окончательно понял, что в Россию уже, наверное, никогда не вернусь". Хотя часто, очень часто мелькало лейтмотивом и в речах выступавших, и в разговорах пришедших, и на их плакатах другое: "Он учил нас не бояться, и мы не должны бояться". Многие с горечью добавляли: "Завещал".

В унисон с настроением участников митинга ближе к его концу с неба зарядил мелкий холодный дождь.

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