  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеАлексей НавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

"Завещал не бояться": акция памяти Навального в Берлине

Андрей Шашков Берлин
16 февраля 2024 г.

Более тысячи человек собрались на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине после сообщений о смерти политика Алексея Навального в заполярной колонии особого режима в Ямало-Ненецком округе.

https://p.dw.com/p/4cVdq
Цветы и свечи в центре Берлина на акции памяти Алексея Навального в Берлине 16 февраля 2024 года. Надпись под фотографией Навального: "Убит царем Путиным"
Цветы и свечи в центре Берлина в день смерти Алексея Навального 16 февраля 2024 годаФото: Andrey Shashkov/DW

О чем говорили сторонники самого известного российского оппозиционера Алексея Навального в пятницу, 16 февраля, перед зданием посольства РФ в Берлине, где проходила акция памяти, и как они переживали шокирующее известие о его смерти - в репортаже DW из столицы Германии.

Стихийный мемориал памяти Навального и слезы на лицах

Участница акции памяти Алексея Навального в Берлине держит в руках плакат с надписью "Фашисты убивают. Власти покрывают". 16 февраля 2024 года
Одна из участниц акции памяти Алексея Навального в БерлинеФото: Andrey Shashkov/DW

Пятачок перед мрачной сталинской махиной с российским триколором - традиционное место акций "релокантов" и политэмигрантов из России. Последняя была совсем недавно - в конце января к трехлетию возвращения на родину и ареста того же Навального. Обычно такие мероприятия собирают - в зависимости от погоды - от нескольких десятков до нескольких сотен в большинстве своем давно знакомых друг с другом людей. Но в этот раз пришли как минимум более тысячи.

Мужчины и женщины, старики и молодые люди, родители с колясками, подростки… Бульвар быстро оказался полностью забитым людьми на десятки метров в обе стороны от фасада посольства. Чем больше людей собиралось по одну сторону ограды, тем быстрее гасили оставшиеся окна по другую.

У одного из фонарных столбов образовался стихийный мемориал - к нему несли цветы. Собравшиеся зажигали одной рукой свечи в стеклянных и пластиковых лампадках, второй - смахивали с лица слезы.

"Putin ist Killer", "Россия без войны"

Акции памяти Алексея Навального перед зданием посольства России в Берлине 16 февраля 2024 года
Участники акции памяти Алексея Навального перед зданием посольства РФ в Берлине 16 февраля 2024 годаФото: Andrey Shashkov/DW

Как обычно, над толпой взвились бело-сине-белые флаги и густо поднялись листовки и самодельные плакаты - на немецком, английском, но преимущественно на русском языке. "Putin ist ein Killer" ("Путин убийца"), "Russland ohne Krieg" ("Россия без войны"), "Keine Geschäfte mit dem Mörder" ("Никаких дел с убийцей"), "STOP PUTIN", "Путина - в Гаагу", "Навальный - герой", "Свободу политзаключенным", "Он убит, но мы все еще живы. БОРИТЕСЬ!" и очень много плакатов с одной и той же надписью, разным шрифтом - "УРОДЫ"…

На бульварных скамейках устроили импровизированную сцену - поднявшаяся туда с микрофоном активистка движения Demokratia-JA Дарья Дудли первым делом напомнила, что в толпе много детей, и, как бы это ни было сложно всем особенно сегодня, попросила использовать в скандировании поменьше нецензурной лексики.

Самыми часто повторяемыми кричалками в итоге были все те же "Путин - убийца", "Путина в Гаагу" и тому подобные. Кроме Дудли выступил галерист, экс-политтехнолог и политэмигрант Марат Гельман, который провел библейские параллели между Навальным и Христом, и еще несколько активистов, в том числе от международного движения Free Navalny, которые вместе с Demokrati-JA выступили соорганизаторами акции. По бокам от них в это время участники акции дискутировали, уместен ли еще на транспарантах хэштег #FreeNavalny.

"Навальный учил нас не бояться, и мы не должны бояться"

Участники акции памяти Алексея Навального перед зданием посольства РФ в Берлине держат в руках плакат с фотографиями политзаключенных
Берлин, перед зданием посольства РФ. 16 февраля 2024 годаФото: Andrey Shashkov/DW

"Пока нет подтверждения от семьи, хоронить рано!" - объяснял журналистам координатор Free Navalny в Германии Евгений Насыров. Вокруг него столпились представители не только русскоязычных СМИ, но и их коллеги из других стран. Среди участников акции, в частности, были журналист Илья Красильщик, кинокритик Антон Долин, литературный обозреватель Анна Наринская и другие известные эмигранты, как берлинские, так и оказавшиеся в городе проездом.

Полиция эту спонтанную акцию согласовала молниеносно - и прислала более десяти автобусов для охраны. Примерно через час после начала митинга людей скопилось так много, что правоохранители на противоположной от посольства части бульвара перекрыли и его проезжую часть. А на прилегающей, наоборот, стали выставлять дополнительные заграждения.

В целом надежды Евгения на то, что информация о смерти Алексея Навального может оказаться ошибкой, в толпе разделяли, кажется, немногие - чаще были слышны обрывки разговоров с фразами вроде "Ну все, сегодня день, когда я окончательно понял, что в Россию уже, наверное, никогда не вернусь". Хотя часто, очень часто мелькало лейтмотивом и в речах выступавших, и в разговорах пришедших, и на их плакатах другое: "Он учил нас не бояться, и мы не должны бояться". Многие с горечью добавляли: "Завещал".

В унисон с настроением участников митинга ближе к его концу с неба зарядил мелкий холодный дождь.

Смотрите также:

Убийство Навального режимом Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Юлия Навальная о сообщениях о гибели Алексея Навального

Юлия Навальная о сообщениях о гибели Алексея Навального

Супругу Алексея Навального Юлию новость о смерти ее мужа застала в Мюнхене, где проходит крупнейшая международная конференция по безопасности. Юлия Навальная пока не верит в смерть своего супруга. Она выступила на Мюнхенской конференции MSC 2024 с эмоциональной речью.
Политика16 февраля 2024 г.04:01 мин.
external

Камала Харрис о смерти Навального и поддержке Украины (16.02.2024)

Камала Харрис о смерти Навального и поддержке Украины (16.02.2024)

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Камала Харрис прокомментировала сообщения о смерти Алексея Навального. Она также подчеркнула, что США привержены защите союзников по НАТО, вопреки недавним заявлениям Дональда Трампа. Вице-президент США также заявила призвала к дальнейшей поддержке Украины.
Политика16 февраля 2024 г.27:55 мин.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года

"Это страшная новость". Первые реакции на смерть Навального

"Это страшная новость". Первые реакции на смерть Навального

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный 16 февраля умер в колонии. Родные и друзья Навального назвали это страшной новостью. Представители власти -" несчастным случаем". DW собрала первые реакции.
Политика16 февраля 2024 г.
Показать еще