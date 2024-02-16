  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Алексей Навальный - смерть главного противника Путина

16 февраля 2024 г.

Известие о смерти в колонии российского политика Алексея Навального шокировало демократический мир. События и реакции, последовавшие за этим сообщением - в досье DW.

https://p.dw.com/p/4cV1Y
Портрет Навального на берлинской акции протеста против режима Путина в апреле 2021 года
Портрет Навального на берлинской акции протеста против режима Путина в апреле 2021 годаФото: Vladimir Esipov/DW

Алексей Навальный умер в колонии, где он отбывал многолетний срок, 16 февраля 2024 года. Главный политический противник президента России Владимира Путина летом 2020 года был отравлен в Сибири нервно-паралитическим отравляющим веществом семейства "Новичок". Тогда политика вернули к жизни немецкие врачи в Берлине. Несмотря на угрозу ареста в РФ, Навальный возвратился из Германии в Россию. На родине он был задержан, осужден и подвергался издевательствам со стороны властей. Известие о смерти Навального вызвало шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть Навального лежит на режиме Путина.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Фотография Алексея Навального в траурной рамке и цветы

"Это убийство". Реакции в Мюнхене на смерть Навального

Опрошенные DW политики и эксперты на MSC единодушно возлагают ответственность за произошедшее на президента Путина.
Политика16 февраля 2024 г.
external

Речь Юлии Навальной в Мюнхене (16.02.2024)

Юлию Навальную новость о смерти ее мужа Алексея Навального застала в Мюнхене. Она выступила с эмоциональной речью.
Политика16 февраля 2024 г.04:01 мин.
Алексей Навальный в тюрьме

Смерть Алексея Навального - реакции из Германии

Ведущие немецкие политики, комментируя смерть российского оппозиционера Навального, возлагают вину на режим Путина.
Политика16 февраля 2024 г.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, 16 февраля

Зеленский в ФРГ: смерть Навального и гарантии безопасности

Новость о смерти Алексея Навального застигла президента Украины и канцлера Германии во время их переговоров в Берлине.
Конфликты16 февраля 2024 г.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года

"Это страшная новость". Первые реакции на смерть Навального

Для родных и близких смерть Навального - страшная новость. Для представителей власти РФ - "несчастный случай".
Политика16 февраля 2024 г.
Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

Западные политики потрясены известием о смерти Навального

Крупнейшие мировые политики возлагают на Кремль ответственность за смерть ведущего российского оппозиционера.
Политика16 февраля 2024 г.
Алексей Навальный во время суда в Москве 30 декабря 2014 года

Алексей Навальный: видеосюжеты DW

Власти РФ 16 февраля 2024 года сообщили о смерти в колонии известного оппозиционера Алексея Навального. Видеодосье DW.
Политика16 февраля 2024 г.
Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)

Шольц: Навальный заплатил жизнью за свое мужество

То, что Алексей Навальный вернулся в Россию, было очень мужественным поступком, считает канцлер ФРГ.
Политика16 февраля 2024 г.
Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube

Навальный был одержим идеей изгнать Путина из Кремля. Его смерть открыла новую главу истории РФ, пишет Роман Гончаренко.
Политика16 февраля 2024 г.
Алексей Навальный

ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального.
Политика16 февраля 2024 г.