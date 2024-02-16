Алексей Навальный - смерть главного противника Путина

Алексей Навальный умер в колонии, где он отбывал многолетний срок, 16 февраля 2024 года. Главный политический противник президента России Владимира Путина летом 2020 года был отравлен в Сибири нервно-паралитическим отравляющим веществом семейства "Новичок". Тогда политика вернули к жизни немецкие врачи в Берлине. Несмотря на угрозу ареста в РФ, Навальный возвратился из Германии в Россию. На родине он был задержан, осужден и подвергался издевательствам со стороны властей. Известие о смерти Навального вызвало шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть Навального лежит на режиме Путина.