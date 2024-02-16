"Это страшная новость". Первые реакции на смерть Навального

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный 16 февраля умер в колонии. Родные и друзья Навального назвали это страшной новостью. Представители власти -" несчастным случаем". DW собрала первые реакции.

Лидеру российской оппозиции Алексею Навальному было 47 лет. Он умер 16 февраля 2024 года. Навальный содержался в колонии особого режима ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Причиной смерти оппозиционера могли быть проблемы с сердцем - медики колонии констатировали отрыв тромба, сообщило ФСИН России. Последний раз Навальный выходил на видеосвязь 15 февраля во время судебного заседания. Он был в хорошем настроении и подшучивал над судьей и прокурором, сообщали журналисты из зала суда. В Россию Алексей Навальный вернулся три года назад из Германии, где проходил лечение после отравления ядом "Новичок", в РФ он был арестован и приговорен в общей сложности к 19 годам тюрьмы. DW собрала первые реакции на смерть Алексея Навального.

Представители власти РФ: "Путину доложено о смерти Навального"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно. [Причины] должны медики выяснить". Он также добавил, что Путину доложено о смерти Навального.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров: "У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы"

Член СПЧ РФ Ева Меркачева: "Я считаю, что очень сильно подорвало здоровье бесконечное помещение в ШИЗО. И я думаю, что вот этот как раз момент нужно и рассмотреть, и вплоть до изменения законодательства ШИЗО. Это очень тяжелые, суровые условия содержания".

Реакции оппозиции и родных Навального: "Это страшная новость"

Людмила Навальная, мать Алексея Навального: "Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен".

Александр Полупан, врач анестезиолог-реаниматолог (в комментарии "Новой газете"): "Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал в 2020 году".

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты": "Это страшная новость. Уверен, что тромб (если это был он) - прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО - это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство".

Леонид Волков, оппозиционный политик: "Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Если это правда, то не "Навальный умер", а "Путин убил Навального" и только так. Но я им не верю ни на копейку".

Борис Надеждин, политик: "Мы ждем подтвержденной информации. Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей - один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал".

Михаил Ходорковский, российский оппозиционный политик: "Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму".

Михаил Касьянов, экс-премьер-министр России: Алексей Навальный умер в арктической колонии. Вне зависимости от технических причин смерти его убили, убили власти, незаконно поместив в тюрьму, и затем содержали три года в пыточных условиях.

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