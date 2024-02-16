Смерть Алексея Навального: что известно

Власти РФ заявили, что Алексей Навальный умер в колонии. Его семья, соратники и мировые лидеры говорят, что противника Кремля убили. В РФ люди несут цветы к стихийным мемориалам, за рубежом проходят митинги.

Руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 16 февраля, сообщило о смерти в исправительной колонии №3 российского оппозиционного политика Алексея Навального. По данным ведомства, Навальному стало плохо в пятницу во время прогулки в колонии, он "практически сразу потерял сознание". К нему немедленно отправили медицинских работников ФСИН, также "была вызвана бригада скорой медицинской помощи", но реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, указывается в заявлении.

Спустя короткое время после заявления российский пропагандистский телеканал RT сообщил, что у Навального оторвался тромб. Реаниматолог Александр Полупан назвал эти утверждения неубедительными. "Это маловероятная причина естественной смерти. Во-первых, они сразу стали писать про оторвавшийся тромб - а об этом невозможно сказать без вскрытия. Они могли бы сказать "внезапная остановка сердца", но тромбоэмболию может показать только вскрытие", - заявил он изданию "Медуза". По словам врача, работавшего с Навальным в Омске после отравления, у находившегося в колонии политика "не было никаких объективных рисков тромбоэмболии". "Можно ли замаскировать убийство под тромбоэмболию? Если провести честное вскрытие, то тромб должно быть видно. Не может быть диагноза "тромбоэмболия" без найденного оторвавшегося тромба. Но они могут сделать все что угодно - сфальсифицировать протокол вскрытия. И никто ничего не сможет проверить", - подчеркнул Полупан. Официально российские власти причины смерти не называли.

Соратники: Навальный с высокой степенью вероятности убит

Семья и команда оппозиционера попросили осторожно относиться к распространяемым российскими официальными источниками сообщениям и призвали дождаться сообщений от адвоката Навального, который вылетел в поселок Харп. Позже соратники политика Кира Ярмыш и Иван Жданов провели срочный стрим, в ходе которого заявили, что он "с очень высокой степенью вероятности" убит. "Мы не будем вам говорить неправду, что есть какая-то надежда, что завтра что-то произойдет такое, что все это неправда. Такой шанс ничтожный. Сейчас все идет к тому, что реально случилось убийство - убийство Алексея Навального в тюрьме. И убил его конкретно Путин", - заявил Жданов.

Жена политика Юлия Навальная в тот же день находилась на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в баварской столице. После появления сообщений о смерти мужа она выступила на главной площадке конференции и обвинила в случившемся российское руководство и президента РФ Владимира Путина. "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро", - заявила она.

Реакция западных политиков

Смерть Навального вызвала широкий отклик во всем мире. Политики в разных странах обвиняют в трагедии власти РФ, называя гибель политика убийством. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что потрясен известием о смерти Навального. То, что оппозиционер вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, было очень мужественным поступком, а теперь он, вероятно, "заплатил за это мужество своей жизнью", заявил глава германского правительства. По его словам, Россия "давно перестала быть демократией". "Любой, кто выступает с критикой, любой, кто отстаивает демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь, и поэтому мы все очень подавлены", - заявил канцлер ФРГ, выразив соболезнования родным и близким Навального.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнули, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы привлечь российские власти к ответственности за смерть критика Кремля. Навального "медленно убивали президент Путин и его режим, которые не боятся ничего более инакомыслия среди собственного народа", заявили они. По словам фон дер Ляйен, "мир потерял борца за свободу Алексея Навального". Она пообещала "чтить его имя и во его имя отстаивать демократию и наши ценности".

Президент США Джо Байден также возложил ответственность за смерть Навального на российского президента. Выступая со специальным обращением в связи со смертью российского оппозиционера, он заявил, что эта трагедия "является еще одним доказательством жестокости Путина". "Никто не должен обманываться - ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он совершает ужасные преступления также против собственного народа", - указал Байден. По его словам, Навальный мужественно противостоял насилию российских властей, за что был отравлен и отправлен в тюрьму, но даже это его не остановило. "Его мужество не будет забыто", - пообещал президент США.

Стихийные мемориалы в России, митинги за рубежом

После сообщений о смерти оппозиционера люди во многих российских городах стали приносить цветы к памятникам политическим заключенным и другим мемориалам. Стихийные мемориалы возникли в Ульяновске, Новосибирске, Вятке, Томске, Нижнем Новгороде, Белгороде, Барнауле, Казани, Кирове, Перми, Пскове, Ижевске, сообщают Telegram-каналы. Сообщается также об одиночных пикетах. В нескольких городах - Нижнем Новгороде, Москве, Ростове-на-Дону, Мурманске - были задержания.

В Москве люди несли цветы к Соловецкому камню и к дому Алексея Навального, в котором он жил до отравления "Новичком". В Санкт-Петербурге возник стихийный мемориал у памятника жертвам политических репрессий. Люди несут цветы и свечи в память об Алексее Навальном. Собравшихся пытаются разогнать полицейские, но люди все равно идут с цветами.

За рубежом проходят стихийные акции памяти Навального перед российскими диппредставительствами. В частности, к посольству РФ в Берлине пришли люди с плакатами "Путин - убийца", "Путина - в Гаагу", "Навальный мертв", "Путин - наш общий тромб", "Навальный убит. Но мы все еще живы". Вечером в городах многих стран, в частности в Барселоне, Осло, Женеве, Праге и Риме, проходят митинги в память о российском оппозиционере.

В РФ в смерти Навального обвинили Запад

Между тем в Госдуме и МИД РФ обвинили в трагедии США и ЕС. "В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что смерть российского оппозиционера выгодна тем, кто ввел санкции против РФ, проигрывает войну в Украине и хочет "удержать власть любыми способами".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован о смерти оппозиционера. Российский президент, посетивший в этот день Челябинск, в публичных выступлениях эту тему никак не комментировал, а его собеседники не задавали ему никаких вопросов в этой связи. Следственный комитет России начал проверку по факту смерти Навального.

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