"Ставка на тотальный страх". Политологи о смерти Навального

После смерти Алексея Навального политический ландшафт в России будет иным, признают оппозиционные и провластные политологи в РФ. Лидер оппозиции останется в памяти как волевой и яркий человек, считают многие из них. Но если у оппозиции вызывает большие сомнения официальная версия смерти Навального, то прокремлевские эксперты утверждают об отсутствии мотивов у Путина убивать Навального накануне выборов. По-разному они оценивают и дальнейшие перспективы оппозиции внутри России.

Оппозиция не доверяет сообщениям о естественной смерти в колонии

Официальная причина смерти - тромбоэмболия - не вызывает доверия, считает политолог Екатерина Шульман. Она ссылается на мнение врача анестезиолога-реаниматолога Александра Полупана, который лечил Алексея Навального от отравления в России почти четыре года назад. "Объективных рисков тромбоэмболии" у Навального не было, а установить такой диагноз можно только после вскрытия, говорил врач.

Шульман склоняется к версии, что смерть Навального - преднамеренное убийство, которое было необходимо властям перед президентскими выборами. "Видимо, настроения граждан не такие, какими их хотят видеть власти. Не хотят брать на себя риски", - считает политолог.

Смерть Навального развязывает руки силовикам перед президентскими выборами

Российские власти сделали ставку на тотальный страх перед президентскими выборами, считает политолог Аббас Галлямов. Новые обстоятельства могут быть выгодны "доминирующим ястребам", говорит эксперт, потому что еще меньше людей захотят активно противодействовать Кремлю. Он полагает, что сообщения о смерти Навального снизят явку на президентских выборах, как и путинский рейтинг, но этот фактор уже не заботит власть: "На легитимность решили махнуть рукой как на журавля, который в небе".

Власти постараются вначале говорить о случайной смерти Навального, а затем эту версию должна выдавить теория, что "его убили враги России", так как мотива не было, прогнозирует политолог Владимир Пастухов. "На полном серьезе начнется расследование о том, как Навального отравили в тюрьме оппозиционеры при поддержке ЦРУ, МИ6 и "Моссад", - считает он.

Вместе с тем ситуация могла выйти из-под контроля Кремля, не исключает политолог Михаил Виноградов. Опровергать свою причастность к смерти Навального власть не станет, считает он, так как "это признак силы и правоты. И вообще не время стесняться".

Прокремлевские политологи убеждают в несчастном случае и происках западных спецслужб

Основной месседж провластных политологов - смерть Навального не нужна Кремлю накануне президентских выборов. Большая часть из них доверяет официальной версии о несчастном случае, но некоторые намекают на "западный след", вспоминая обстоятельства убийства Бориса Немцова недалеко от Кремля. "Каждый раз, когда появляется свет в конце войны или намечается наша победа, одна из западных спецслужб организует теракт или странную смерть", - пишет политолог Марат Баширов.

В ближайшее время будет проходить борьба интерпретаций, уверен гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский (в Telegram-канале Политсатирка). Он считает, что власть постарается предоставить "прозрачное расследование", а соратники Навального - "выйти за пределы ядра", сформировав свою повестку в соцсетях: "За их пределами они ограниченны в возможностях, но даже и этих каналов коммуникации вполне достаточно, чтобы донести до потенциальной аудитории понятный месседж "власть убила Навального". Политолог считает, что "ядро" открытых сторонников насчитывает порядка ста тысяч человек. Он уверен, что смерть Навального не повлияет как на "сверхустойчивый" рейтинг Путина внутри страны, так и на международные отношения - странам "глобального Юга и Востока", по его мнению, это безразлично.

Позитивный эффект, созданный интервью Карлсона с Путиным, полностью нивелируется в связи со смертью Навального, беспокоится политолог Сергей Старовойтов. Произошедшее, считает он, западные СМИ свяжут с выборами в России, что позволит им "создать архетипический сюжет".

Высокий рейтинг Навального на выборах мэра Москвы вспоминает политолог Сергей Марков. Он признает, что тогда Навальный воспринимался "прозападной альтернативой", которая придет на смену команде Путина. Навальный потерял популярность, убежден Марков, после поддержки оппозиционером "русофобской неофашистской хунты на Украине" и начала "СВО". Он не ожидает никаких политических последствий.

Навальный выбрал "цель за горизонтом"

Провластные политологи признают, что Навальный был волевым человеком, который мог стать "русским Манделой" и самостоятельным актором. Политолог Евгений Минченко считает, что Навальный проиграл, когда вернулся в Россию, и "выпал из информационной повестки".

Для Кремля исчез реальный конкурент, признает Пастухов, но вместе с тем Навальный может превратиться в знамя "без личных амбиций на власть" и сплотить оппозицию.

Навальный до конца оставался свободным человеком за счет силы воли, говорит Александр Кынев. Вместе с физической жизнью "завершился полет" оппозиционера, но он стал частью истории - его именем в будущем назовут вузы, улицы, аэропорты, уверен политолог: "Жизнь - это всегда выбор". Навальный выбрал не семью и не карьеру, а "цель за горизонтом", заключил он.

Смотрите также: