Смерть Алексея Навального - реакции из Германии

Ведущие немецкие политики, комментируя смерть российского оппозиционера Навального, возлагают вину на режим Путина. Навальный, указывают они, был воплощением свободной и демократической России.

Ведущие политики Германии, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, о которой сообщило в пятницу, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний, возлагают вину на режим Путина.

"Навальный заплатил жизнью за свое мужество"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что потрясен известием о смерти Навального. То, что Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, по словам Шольца, было очень мужественным поступком. Теперь критик Кремля, вероятно, "заплатил за это мужество своей жизнью", заявил глава германского правительства на пресс-конференции в Берлине. "По крайней мере сейчас мы точно знаем", какой режим находится у власти в Москве, Россия "давно перестала быть демократией", сказал Олаф Шольц.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила в смерти Навального российское государство. "Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный, бесстрашный голос, который отстаивал свою страну, был заглушен бесчеловечными методами", - заявила Меркель.

"Смерть Навального - новое доказательство преступного характера режима Путина"

"Как никто другой, Алексей Навальный был воплощением свободной и демократической России. Именно поэтому он был обречен умереть... Мои мысли - с его женой и его детьми", - написала в соцсети X министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул, что Навальный боролся за демократическую Россию. "Путин замучил его до смерти", - написал Линднер в соцсети X, указав, что смерть Навального является "новым, шокирующим доказательством преступного характера этого режима".

Писториус: Запад должен сплотиться в поддержке Украины

Председатель находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что "система Путина вновь показала свой бесчеловечный характер". Именно на ней лежит вина за смерть российского политика. "Мы никогда не забудем Алексея Навального", - написал Мерц в соцсети X.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) также был глубоко потрясен смертью Навального. Свой смелый шаг возвращения в Россию политик оплатил собственной жизнью, заявил Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "И не надо быть криминалистом, чтобы заподозрить здесь преступление", - указал министр. На это, отметил он, Запад может дать только один ответ - сплотиться в деле оборонительной борьбы Украины. "Это самый сильный сигнал и единственный сигнал, который понимает Владимир Путин", - подчеркнул Борис Писториус.

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