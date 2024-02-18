Екатерина Шульман: В РФ - огромный запрос на альтернативу

"Смерть Навального должна показать мировым лидерам, как трудно заключать соглашения с людьми, которые думают, что убийство - это способ решить любую политическую проблему", - указала Шульман в интервью DW на полях MSC.

"Запрос на альтернативу, на иной тип будущего, на будущее, в котором нынешний режим в России отказывает своему народу, огромен", - такую оценку высказала политолог, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Екатерина Шульман в воскресенье, 18 февраля, отвечая в интервью DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) на вопрос о том, может ли привести смерть Алексея Навального к сплочению российской оппозиции.

"Это была огромная потеря", - подчеркнула Шульман, говоря о смерти оппозиционера в российской колонии. Подчеркивая дар Навального как оратора и его умение общаться с совершенно разными типами людей, эксперт констатировала: "Никто иной не может быть поставлен на один уровень с ним".

Политолог Екатерина Шульман Фото: DW

"Но политические лидеры создаются не путем природного чуда, а путем социального запроса, - продолжила Шульман. - И мы знаем, что запрос на альтернативу, на иной тип будущего, на будущее, в котором нынешний российский режим отказывает народу, огромен. А пока существует запрос, будут и люди, которые сделают шаг вперед и станут, если не лидерами, то по крайней мере символами или точками для сплочения российской оппозиции".

В качестве аргумента, подтверждающего это наблюдение, она приводит пример текущей кампании на "псевдовыборах" президента РФ, в ходе которой "люди, неизвестные вчера, стали точкой кристаллизации для этого неудовлетворенного запроса".

О возможной реакции мировых лидеров на смерть Навального

Говоря о возможной реакции на смерть Навального в международной политике, Шульман отметила: "Все мы надеемся, что это ужасное событие покажет мировым лидерам, с каким специфическим режимом им приходится иметь дело в современной России, и как трудно, если не невозможно, достичь какого-то рационального соглашения с людьми, которые думают, что убийство - это способ решить любую политическую проблему. Убийство и заключение в тюрьму. Или сначала заключение, а потом убийство. Как можно начать разговор с лидерами такого типа?"

Отвечая на вопрос о том, что можно было бы сказать мировым лидерам, которые продолжают вести дела с Россией или полагают, что необходим компромисс или переговоры с Москвой по войне в Украине, Екатерина Шульман указала, что с пониманием относится к тому, что политики не могут в одночасье сделать разворот на 180 градусов в своем курсе из-за чувства морального осуждения.

"Однако практическая сторона всей этой истории с политическими репрессиями и политическим террором в России заключается именно в этом - как можно достичь соглашения? Какой стимул у нынешнего российского руководства придерживаться любого соглашения, которое оно может подписать, если люди так привычно переступают границы во внутренней политике. Как мы знаем, они нарушают соглашения и во внешней политике", - продолжила эксперт.

"Какой может быть общая почва для сотрудничества или координирования (своих усилий. - Ред.)? Понятно, что сдерживание, баланс сил может удержать даже агрессивную державу от того, чтобы двинуться вперед и перейти границы, но любые другие соглашения - умиротворение, отношение с пониманием к потребностям и прочее - не думаю, что они все еще практически применимы", - рассуждает Шульман.

О возможности увековечить память Навального

Кроме прочего, Екатерина Шульман выразила мнение, что имя Алексея Навального следует увековечить в названиях городов и общественных мест в европейских столицах. Одно из предложений в этой связи, которое поступило ей из России, - создать мемориал политику в берлинской клинике Charité, где Навального лечили после отравления в России боевым ядом семейства "Новичок", указала Шульман. "Ведь, к сожалению, сейчас у нас есть причины предполагать, что его отравили во второй раз", - добавила она.

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