Гибель Навального накануне MSC в Мюнхене - не случайность

Для России типично желание показать, что "она делает, что хочет, и там, где хочет", - заявила Саломе Зурабишвили о смерти Навального на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Тот факт, что о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в заключении стало известно незадолго до начала Мюнхенской конференции по безопасности, - не простое совпадение, а сигнал Кремля всем ее участникам. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили на полях мероприятия в воскресенье, 18 февраля.

Как заявила глава грузинского государства в беседе с информагентством dpa, для России типично желание показать, что "она делает, что хочет, и там, где хочет". "И таково, как я думаю, было послание участникам конференции в Мюнхене".

Между тем Жанна Немцова - дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, - также на полях MSC заявила, что "последствием гибели Навального в тюрьме должна быть военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины".

Вдова Литвиненко призывает привлечь РФ к ответственности за смерть Навального

Накануне, 17 февраля, такое же мнение выразила вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина, которая потребовала от международного сообщества привлечь власти РФ к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным. В интервью агентству AFP Марина Литвиненко напомнила, что президент США Джо Байден обещал "разрушительные последствия" в случае смерти Алексея Навального в тюрьме.

"Я хочу видеть, что это означает, а не только слова, - подчеркнула она. - Это очень важно. Перейдите от слов к делу". Конкретно это означает усиление поддержки Украины, защищающейся от агрессии со стороны России, уточнила собеседница агентства. "Единственный способ помочь российской оппозиции в борьбе с путинским режимом - это поддержка Украины", - подчеркнула Литвиненко. По ее мнению, если Украина одержит победу в войне с Россией, "это даст возможность людям в России выступать за перемены".

По словам вдовы Александра Литвиненко, смерть Алексея Навального - это "очень печальный день" не только для родных оппозиционера, но и "для многих россиян, которые верили в лучшее будущее для России".

Слова соболезнования Юлии Навальной

Кроме прочего, Марина Литвиненко выразила соболезнования Юлии Навальной, указав, что "очень хорошо понимает ее" после того, что случилось с ее мужем.

Получивший политическое убежище в Великобритании бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Расследование британской стороны установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. В январе 2016 года британские следователи представили итоги своего расследования, согласно которым убийство Литвиненко, "вероятно, было одобрено" президентом России Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.

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