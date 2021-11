15 лет после отравления Литвиненко: что известно сегодня

23 ноября исполняется 15 лет со дня смерти Александра Литвиненко - бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, гражданина Великобритании, разоблачителя российских спецслужб. Этот случай стал, по всей видимости, первым получившим известность отравлением за границей критиков Кремля после распада СССР.

Что известно о Литвиненко и его конфликте с властями РФ

В органах госбезопасности СССР, а затем и России Александр Литвиненко прослужил 11 лет - с 1988-го до 1999 года. А в 2000-м бежал в Великобританию и попросил там политическое убежище. Разоблачительная деятельность офицера ФСБ началась за пару лет до побега: в ноябре 1998-го он и еще несколько сослуживцев рассказали на пресс-конференции, что получили задание убить влиятельного олигарха и политика Бориса Березовского.

После этого Литвиненко уволили из ФСБ и неоднократно арестовывали. Его подозревали или обвиняли в совершении самых разных преступлений: от превышения полномочий до незаконного приобретения оружия. Поначалу эти дела заканчивались то оправданием, то отсутствием состава преступления, но новое дело возбуждалось уже в тот же день, когда прекращалось предыдущее.

Александр Литвиненко в Лондоне, сентябрь 2004 г.

Лишь по последнему уголовному делу, уже после того, как Владимир Путин стал президентом РФ, Литвиненко осудили на 3,5 года условно - но уже заочно, поскольку он успел уехать из России.

С 2004 года уже бывший сотрудник ФСБ работал агентом британской разведки MI6. Он также сотрудничал с разведкой Испании, передавая сведения о русской мафии в Европе и ее связях с российскими чиновниками.

Александр Литвиненко неоднократно выступал с громкими обвинениями в адрес российских спецслужб и лично Путина. Кроме того, уже после гибели Литвиненко Высокий суд Лондона опубликовал составленное по его заказу досье на главу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН) Виктора Иванова. В досье, в частности, говорилось, что в начале 1990-х годов Иванов сотрудничал с лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки Владимиром Кумариным, которому помог взять под контроль петербургский порт для контрабанды наркотиков. Автор досье, бывший полковник КГБ Юрий Швец, утверждал, что сотрудничество полностью контролировалось Владимиром Путиным, который тогда был главой комитета по внешним экономическим связям в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Александр Литвиненко держит в руках книгу "ФСБ взрывает Россию", май 2002 г.

Но, пожалуй, наибольший резонанс получила написанная совместно с историком Юрием Фельштинским книга "ФСБ взрывает Россию". Авторы утверждали, что ФСБ устроила взрывы жилых домов в 1999 году, как и некоторые другие теракты в России, с целью оправдать войну в Чечне и привести к власти Владимира Путина. В книге также рассказывалось о связях ФСБ с преступными группировками.

Отравление Литвиненко

1 ноября 2006 уже получивший британский паспорт Литвиненко был, согласно данным расследования, отравлен и спустя три недели умер в больнице. Анализы показали следы в организме редкого радиоактивного изотопа - полония-210.

Следователи Скотленд-Ярда пришли к выводу, что Литвиненко отравил, подмешав полоний в чай во время встречи в баре отеля в Лондоне, его давний знакомый, бывший офицер Главного управления охраны РФ Андрей Луговой при соучастии российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Разведслужбы Соединенного Королевства заявили, что отравление имеет все признаки "убийства, спонсированного государством".

Еще в 2007 году Лондон потребовал от Москвы выдать Лугового как подозреваемого в убийстве британского подданного, однако Россия отказалась экстрадировать его, сославшись на то, что выдача ее граждан запрещена конституцией страны. Это привело к дипломатическому конфликту, в результате Великобритания и Россия обменялись высылкой 4 дипломатов с каждой стороны.

Сэр Роберт Оуэн, возглавлявший публичное дознание по делу Литвиненко

Спустя почти 10 лет, в январе 2016 года, в Лондоне были оглашены результаты общественного расследования по делу об отравлении Александра Литвиненко. Такое расследование не определяет вину, а устанавливает факты. Представляя их, судья Роберт Оуэн заявил, что убийство бывшего подполковника ФСБ, "вероятно, было одобрено" президентом России Путиным и директором спецслужбы Николаем Патрушевым.

В Кремле, который отрицал всяческую причастность к преступлению, британское расследование расценили как "непрофессиональное" и "поверхностное". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав его "квазирасследованием", заявил, что в нем идет речь не о фактах, а о суждениях, основанных на вероятностях, и о закрытых данных неназванных спецслужб.

ЕСПЧ возлагает ответственность на Москву

Позицию Лондона, полагавшего, что за убийством стоят российские госорганы, поддержал и Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В сентябре 2021 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу вдовы Литвиненко Марины. Суд присудил ей компенсацию в 100 тысяч евро и заявил, что ответственность за это преступление лежит на Москве.

Одним из центральных аргументов в пользу этой версии стало то, что полоний-210 является очень редким веществом, получение которого практически невозможно без государственного участия. "Спланированная и сложная операция по получению редкого смертельного яда, поездки двух человек, а также неоднократные и настойчивые попытки отравления указывают на то, что Литвиненко был целью операции", - говорится в заявлении суда.

Вдова и сын Александра Литвиненко с результатами британского общественного расследования. Январь 2016 г.

У Москвы было несколько лет на то, чтобы опровергнуть выводы британского следствия, но, как указал суд в Страсбурге, российские власти не предприняли серьезных попыток предоставить информацию, которая свидетельствовала бы об ошибочности версии Лондона.

Кремль заявил, что Москва "не готова прислушиваться" к решениям Страсбургского суда. По утверждению пресс-секретаря Путина Пескова, "вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет". А в МИД РФ решение ЕСПЧ назвали политизированным.

Гамбургский след полония

Расследования в связи с отравлением Александра Литвиненко проводились и в Германии - в отношении Дмитрия Ковтуна, которого подозревали в подготовке покушения с использованием радиоактивных материалов. По данным следствия, в ходе поездки из Москвы в Лондон Ковтун оставил за собой след полония-210. Следы этого опасного вещества были обнаружены, в частности, в квартире бывшей жены Ковтуна в Гамбурге, где он остановился на ночлег, и в машине, доставившей его из аэропорта.

Однако после трех лет следственных действий, осенью 2009 года гамбургская прокуратура прекратила расследование за недостаточностью улик, сняв с Ковтуна обвинения. По словам представителя следствия, в гамбургской квартире действительно были обнаружены следы полония-210, но не было найдено доказательств того, что Ковтун привез его в Гамбург, раздобыл его в ФРГ или сознательно владел им.

Однако вида на жительство в Германии, которым Дмитрий Ковтун обладал с начала 1990-х годов, немецкие власти его лишили пока еще велось расследование - в 2007 году.

Сам Ковтун, как и Луговой, отрицает свою причастность к покушению на Литвиненко. Более того, он утверждает, что сам стал в Лондоне жертвой радиоактивного отравления, от которого проходил лечение в московской больнице.

В 2015 году Ковтун отказался давать показания по видеосвязи в лондонском суде, объяснив это тем, что как фигурант российского расследования дела Литвиненко не может давать показания без разрешения следователей. В Следственном комитете РФ подтвердили, что Ковтун находится под обязательствами о неразглашении, но уточнили, что он и не просил снять с него эти обязательства. О результатах работы российской прокуратуры и Следственного комитета по расследованию отравления сведений нет, хотя, по словам Андрея Лугового, они "сделали всё, чтобы установить истину".

Подозреваемые - в Госдуме и "списках Магнитского"

Андрей Луговой отвергал все обвинения, перекладывая вину на британские спецслужбы, русскую мафию или на Бориса Березовского, скончавшегося в Великобритании в 2013 году. О том, что организатором убийства Литвиненко был Березовский, заявляли и представители прокуратуры России.

В 2007 году Луговой был избран в российскую Госдуму от ЛДПР, где работает до сих пор. Позднее оба подозреваемых по делу Литвиненко стали в разных странах фигурантами санкционных "списков Магнитского" (за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России): в 2017 году Лугового и Ковтуна внесли в такой список США, а через год, в 2018-м, за Соединенными Штатами последовала и Великобритания.

Образ Литвиненко на сцене и на экране

Об истории убийства Александра Литвиненко написаны несколько книг, поставлены спектакли. Так, в 2019 году по роману журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга "A very expensive poison" ("Очень дорогой яд") на сцене лондонского театра The Old Vic был поставлен одноименный спектакль об этих событиях. Роль Литвиненко в нем исполнил актер Том Брук, известный по сериалам "Игра престолов" и "Шерлок".

Летом 2021 года состоялась премьера оперы на музыку композитора Энтони Болтона "The Life & Death of Alexander Litvinenko" ("Жизнь и смерть Александра Литвиненко") английской оперной труппы Grange Park Opera, базирующейся в графстве Суррей под Лондоном.

Осенью было объявлено о работе над двумя кинопроектами на ту же тему. Компания HBO снимает сериал "Londongrad" по мотивам книги британского журналиста Алана Коуэлла "The Terminal Spy" ("Последний шпион"). Главную роль в нем исполнит Бенедикт Камбербэтч.

В производстве британского телеканала ITV находится четырехсерийный мини-сериал "Litvinenko" ("Литвиненко"). В заглавной роли снимается шотландский актер Дэвид Теннант, известный по сериалам "Доктор Кто" и "Дес".

