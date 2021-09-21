ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в отравлении экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году, совершенном с применением редкого радиоактивного изотопа полоний-210. Нет сомнений в том, что это убийство совершили российские граждане Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, заявил суд в Страсбурге во вторник, 21 сентября.

"Спланированная и сложная операция по получению редкого смертельного яда, поездки двух человек, а также неоднократные и настойчивые попытки отравления указывают на то, что Литвиненко был целью операции", - указывается в заявлении суда.

Кроме того, по мнению ЕСПЧ, имеются веские доказательства того, что преступники действовали от имени российских властей. У Москвы была возможность опровергнуть выводы британского следствия, но российские власти не предприняли серьезных попыток предоставить информацию, которая свидетельствовала бы об ошибочности версии Лондона, указал далее суд в Страсбурге.



Кремль назвал выводы ЕСПЧ голословными

Российские власти "не готовы прислушиваться" к решениям ЕСПЧ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя постановление суда в Страсбурге. По утверждению Пескова, "вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет". "До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно", - добавил пресс-секретарь.

Иск вдовы Литвиненко в ЕСПЧ

Иск против России Марина Литвиненко подала в ЕСПЧ в ноябре 2020 года. Она потребовала от Москвы компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление ее супруга радиоактивным веществом.

"Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, заказанное государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения", - прокомментировала Марина Литвиненко ситуацию британскому изданию The Guardian.

Убийство критика Путина

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, в 2006 году скончался в Лондоне от отравления полонием-210, после того как выпил чай в лондонском отеле "Миллениум". Расследование британской стороны установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

В январе 2016 года британские следователи представили итоги своего расследования, согласно которым убийство 43-летнего Литвиненко, "вероятно, было одобрено" Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун. Российские власти отрицали причастность к преступлению. Отравление Литвиненко стало причиной серьезного осложнения отношений Великобритании и России.

Смотрите также: