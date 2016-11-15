Вдова Литвиненко подала иск на Россию в ЕСПЧ

Вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя компенсации за его отравление радиоактивным веществом. Размер компенсации она оценивает в 3,5 миллиона евро. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает британское издание The Guardian.

"Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда. Это было преступление, заказанное государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения", - прокомментировала Марина Литвиненко ситуацию британскому изданию.

По ее словам, она понимает, что людей, совершивших это преступление, не удастся доставить в Лондон, однако "кто-то все равно должен понести ответственность".

Получивший политическое убежище в Великобритании бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Расследование британской стороны установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. В январе 2016 года британские следователи представили итоги своего расследования, согласно которым убийство Литвиненко, "вероятно, было одобрено" президентом России Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.

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Смотреть видео 12:20 Поделиться Повтор.Вдова Литвиненко об убийстве своего мужа в Лондоне Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2SerR Повтор "Немцова.Интервью" от 15.11.2016. Литвиненко: не ожидала, что имена Путина и Патрушева будут названы