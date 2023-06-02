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ЕСПЧ 6 июня рассмотрит дело об отравлении Навального

Жан Рофе
23 мин. назад

Алексей Навальный пожаловался в ЕСПЧ на бездействие российских властей в связи с его отравлением в августе 2020 года.

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Здание ЕСПЧ в Страсбурге (фото из архива)
Здание ЕСПЧ в Страсбурге (фото из архива)Фото: Uta Poss/dpa/picture alliance

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил на вторник, 6 июня, первое судебное заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщается в пресс-релизе суда, опубликованном 1 июня, дело касается отказа российских властей возбудить уголовное дело по этому факту.

"Опираясь на статью 2 (право на жизнь) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявитель жалуется на отказ российских властей в возбуждении уголовного дела и их неспособность провести эффективное расследование", - сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ.

Навальный и его соратники неоднократно обращались в Следственный комитет России с требованием провести расследование, но получали отказы.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Около трех недель он пробыл в коме, затем политика вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" (Charité). Врачи обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Журналисты четырех изданий опубликовали расследование, в котором утверждается, что отравление пытались организовать сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Российские власти это отрицают. Заводить уголовное дело в связи с покушением на Навального они не стали. Как только в январе 2021 года оппозиционер вернулся в Россию, его сразу же задержали и впоследствии отправили в колонию.

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