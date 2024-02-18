Мюнхен. Итоги - Украина и подготовка к долгой войне

На фоне новостей о смерти Алексея Навального и взятии Авдеевки Запад готовится к затяжной войне России против Украины. Репортаж DW об итогах Мюнхенской конференции по безопасности.

Иногда мелкие детали символизируют большие перемены. На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая завершилась в воскресенье, 18 февраля, таких деталей было несколько. Президент Украины Владимир Зеленский впервые получил в фешенебельном отеле Bayerischer Hof, где проходил форум, отдельную комнату для общения с лидерами других стран. До этого он и его предшественники ходили на встречи к другим, более влиятельным политикам. Война России против Украины сделала его одним из главных и наиболее охраняемых участников.

Еще один пример - до масштабного вторжения России в Украину глава российского МИДа Сергей Лавров приезжал в Мюнхен каждый год и выступал по субботам, в главный день конференции, около полудня. Теперь официальных представителей Москвы в Мюнхен не приглашают, а условное «окно Лаврова» в программе получил главный дипломат Китая Ван И. Его ждут в Мюнхене и в следующем году, это похоже на новую традицию ведущей западной конференции, которая отметила 60-й юбилей.

Настроение на многочисленных площадках было далеко не праздничным, а балансировало между тревогой, неуверенностью и призывами спасать трещащий по швам миропорядок и укреплять НАТО. Организаторы опубликовали доклад с, пожалуй, самым пессимистичным заголовком последних лет - "Lose-Lose?" (Проигрывают все?). По итогам форума немало собеседников DW говорили, что вопросительный знак можно убрать.

Смерть Навального и взятие Авдеевки

Так, Украине все острее не хватает западных боеприпасов и вооружений после того, как вопрос о новой помощи оказался заблокирован в конгрессе США. На этом фоне уже во время конференции пришла новость о том, что украинские войска оставили город Авдеевку, пригород Донецка. Внимание мира и участников форума также приковано к военному противостоянию Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС. Наконец, в США вероятный кандидат в президенты от республиканцев, бывший глава Белого дома Дональд Трамп поставил под вопрос суть договора НАТО, заявив, что не защищал бы страны, которые не выполняют обязательства тратить на оборону два процента ВВП. Таких немало, в их числе до недавнего времени была и ФРГ.

Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Kai Pfaffenbach/AP Photo/picture alliance

За час до открытия трехдневной конференции пришла новость о смерти в колонии самого известного российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Это вызвало у российских и западных экспертов и журналистов шок. Почти все говорили об убийстве и обвиняли российские власти. Имя Навального звучало в выступлениях западных лидеров с первой до последней минуты. Незапланированное выступление вдовы политика, Юлии Навальной, стало одним из эмоциональных моментов конференции. Зал почти минуту аплодировал ей стоя. Навальная призвала привлечь президента РФ Владимира Путина и его окружение к ответственности "за все те ужасные вещи", которые они делают с Россией и ее семьей.

Смерть Навального стала главной темой и на дискуссии о "будущем России". Так получилось, что участвовали в ней только женщины - правозащитница Ирина Щербакова, дочь убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова Жанна и политолог Екатерина Шульман. Жанна Немцова сказала, что "убийство Алексея Навального - это акт устрашения", а в истории России начинается новый этап.

Шольц обещал поддержку Украине, пока без TAURUS

Выступление Олафа Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Johannes Simon/Getty Images

Упомянул о Навальном и президент Украины Владимир Зеленский, который посчитал новость о его смерти сигналом России форуму и Западу. Зеленского тоже встречали и провожали аплодисментами, стоя. Он обратился к участникам по-английски. Один из главных тезисов, который запомнился многим: "Не спрашивайте Украину, когда закончится война, а спрашивайте себя, почему Путин до сих пор может ее продолжать". Это был намек на недостаточные для Киева поставки оружия.

Западные лидеры старались заверить, что помощь возобновится. Об этом говорила вице-президент США Камалла Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который сделал войну РФ в Украине главной темой своей речи. "Угроза со стороны России реальна", - сказал Щольц и призвал к увеличению расходов на оборону с целью сдерживания Москвы. В целом немало немецких газет посчитали его выступление недостаточно ярким. Многие обратили внимание, как Шольц дважды ушел от прямого ответа на вопрос, может ли Берлин передать Украине крылатые ракеты TAURUS, о чем Киев просит уже скоро год.

Один из важных моментов конференции, о которых говорил в том числе канцлер, - Запад, НАТО не ведут войну с Россией и не хотят быть в нее втянуты. В связи с этим Шольц четко заявил, что западные партнеры "не отправляют своих солдат в Украину".

Европа готовится к долгой войне в Украине

На фоне плохих новостей с фронта у президента Зеленского были основания уезжать из Мюнхена со сдержанным оптимизмом. Перед визитом в столицу Баварии он подписал с Германией и Францией соглашения по безопасности, которые предусматривают долгосрочную поддержку. На полях MSC немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о совместном производстве артиллерийских снарядов натовского калибра (155 мм) в Украине. Их остро не хватает, а Украина не может производить такие боеприпасы сама.

Не хватает таких снарядов и другого вооружения пока и на Западе, но ситуация меняется. На форуме в Мюнхене было много заявлений о необходимости "увеличить производство" и "перейти от слов к делам". Была необычно откровенная дискуссия о том, что этому мешает - конкуренция на рынке вооружений и "национальная гордость". Почему сдвиги происходят через два года после российского вторжения - вопрос открытый, как и многие другие.

Пытаясь бороться с пессимизмом, организаторы и участники форума искали "луч надежд". Многие выступающие называли таким лучом успехи украинской армии в Черном море - фактическое снятие российской блокады зернового коридора, а также уничтожение кораблей Черноморского флота РФ.

Один из главных выводов Мюнхенской конференции не вызывает сомнений: Европа начала готовиться к долгой войне в Украине. И если год назад о последствиях российской победы в Украине для мира говорили в кулуарах, теперь это стало темой дискуссий на подиуме.

Смотрипте также: