Не можем ждать: Боррель призвал ускорить помощь Киеву

Глава европейской дипломатии упрекнул ЕС в том, что он часто колебался в предоставлении Киеву новых вооружений. Теперь же времени для ожидания не остается: ситуация на войне может решиться за три месяца, считает Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал участников Мюнхенской конференции по безопасности ускорить поставки вооружений Украине, потому что времени для ожидания уже не остается. Выступая на круглом столе в рамках конференции в воскресенье, 18 февраля, он заявил, что "мы находимся в ситуации войны" и конфликт может быть решен на поле боя в течение нескольких месяцев.

"Каждый европеец должен понимать, что мы находимся в ситуации войны", - заявил глава европейской дипломатии. По его словам, ситуация в Украине, где Россия недавно одержала одну из своих крупнейших побед с весны прошлого года, "требует от нас совместной работы, более быстрой и качественной", а также быть "гораздо более подвижными и прямыми".

Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву Евросоюз "слишком часто" колебался, опасаясь эскалации конфликта, а если бы он действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться по-другому.

"Через три месяца все решится на военном фронте. Мы не можем сказать "давайте подождем и посмотрим, что произойдет на европейских выборах" или "мы хотим больше деталей"... Мы находимся в другом политическом измерении", - настаивает верховный представитель ЕС по иностранным делам.

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