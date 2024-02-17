Олаф Шольц: Европа должна помогать Украине не меньше США

Канцлер ФРГ подчеркнул, что европейцы должны значительно шире помогать Украине в том числе и ради собственной безопасности. Он сообщил, что в нынешнем году Германия удвоит помощь Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал европейцев значительно ативнее помогать Украине, обороняющейся от российской агрессии, и в этом плане ориентироваться на объемы помощи, выделяемой Соединенными Штатами. "США с начала войны ежегодно предоставляют военную помощь Украине на 20 млрд долларов при ВВП объемом в 28 трлн долларов. Приложить аналогичные усилия - самое меньшее, что может сделать любая европейская страна", - сказал он, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

"Нужно показать Путину, что Запад вынослив. Несмотря на колоссальные потери, значительная часть российских вооруженных сил не пострадала", - сказал глава правительства ФРГ, добавив, что Путину до сих пор не удалось достичь в Украине ни одной из своих целей.

Шольц подчеркнул, что расширение помощи Украине важно не только для самой Украины, но и для собственной безопасности европейцев. Он сообщил, что в нынешнем году Германия почти удвоит помощь Украине, выделив на эти цели более 7 млрд евро, и в предстоящие годы планируется выделить еще шесть миллиардов.

Канцлер отметил, что в Германии так же, как и в других странах, раздаются критические голоса, вопрошающие, не лучше ли расходовать деньги на другие цели. По словам главы правительства ФРГ, Москва подпитывает подобные настроения путем прицельной дезинформации и пропаганды в соцсетях. "Денег, которые мы сейчас и в будущем потратим на нашу безопасность, будет не хавать на другие нужды, и мы ощущаем это, но без безопасности все остальное ничего не значит", - подчеркнул он.

Не допустить ослабления НАТО

Шольц предостерег от ослабления НАТО. "Любая релятивизация гарантий НАТО о защите своих стран-членов лишь помогает тем, кто желает нас ослабить, например, президенту России Владимиру Путину", - сказал он, намекая на недавние высказывания претендента на пост президента США от республиканской партии Дональда Трампа, заявившего, что он не собирается защищать те страны НАТО, которые мало тратят на оборону.

Канцлер заверил, что Германия и сейчас, и в 30-е годы, и впоследствии будет выделять на оборону два процента своего ВВП. "Мы должны позаботиться о том, чтобы наши силы сдерживания соответствовали современным требованиям", - подчеркнул он, добавив, что вместе с Францией и Великобританией Германия будет форсировать разработку и внедрение самого современного высокоточного оружия.

Стрим Мюнхенской конференции по безопасности с переводом на русский язык и комментариями журналистов DW по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=B8MR5gqS6Hg

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